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Эта распространенная привычка сделает вас слабоумным
Ученые назвали способ избежать деменции - РИА Новости, 07.11.2021
Эта распространенная привычка сделает вас слабоумным
Спиртные напитки способны повредить головной мозг и способствовать развитию "алкогольной" деменции. Об этом написала британская газета Daily Express, ссылаясь... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T21:00
2021-11-07T21:00
2021-11-07T23:09
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великобритания
здоровье - общество
деменция
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спиртные напитки способны повредить головной мозг и способствовать развитию "алкогольной" деменции. Об этом написала британская газета Daily Express, ссылаясь на специалистов из благотворительной научной организации "Общество Альцгеймера".По словам экспертов, алкогольные напитки не дают организму усваивать витамин B1, который поддерживает мозг в тонусе."Если у больного проявляются первые признаки легкого когнитивного расстройства, но он продолжает злоупотреблять, то может развиться синдром Вернике — Корсакова", — объяснили врачи.Специалисты отметили, что при серьезном разрушении мозга алкоголем пациент будет страдать потерей памяти. Больной может столкнуться с ситуацией, когда будет заполнять пробелы в своей памяти тем, чего на самом деле не было. Этому заболеванию также могут быть подвержены молодые люди.Еще одним следствием станет неспособность воспринимать новую информацию или осваивать новые навыки, уточняется в материале. "Алкогольная" деменция может привести к проблемам с концентрацией внимания и принятием решений.Медики посоветовали придерживаться диеты, содержащей продукты, богатые витамином B1. Среди них рыба, фасоль, чечевица, зеленый горошек и семена подсолнечника.
https://ria.ru/20211031/dementsiya-1757105138.html
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в мире, великобритания, здоровье - общество, деменция
21:00 07.11.2021 (обновлено: 23:09 07.11.2021)
Ученые назвали способ избежать деменции
Daily Express: употребление алкоголя может вызвать синдром Вернике-Корсакова
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Спиртные напитки способны повредить головной мозг и способствовать развитию "алкогольной" деменции
. Об этом написала британская
газета Daily Express
, ссылаясь на специалистов из благотворительной научной организации "Общество Альцгеймера".
По словам экспертов, алкогольные напитки не дают организму усваивать витамин B1, который поддерживает мозг в тонусе.
"Если у больного проявляются первые признаки легкого когнитивного расстройства, но он продолжает злоупотреблять, то может развиться синдром Вернике — Корсакова", — объяснили врачи.
Специалисты отметили, что при серьезном разрушении мозга алкоголем пациент будет страдать потерей памяти. Больной может столкнуться с ситуацией, когда будет заполнять пробелы в своей памяти тем, чего на самом деле не было. Этому заболеванию также могут быть подвержены молодые люди.
Еще одним следствием станет неспособность воспринимать новую информацию или осваивать новые навыки, уточняется в материале. "Алкогольная" деменция может привести к проблемам с концентрацией внимания и принятием решений.
Медики посоветовали придерживаться диеты, содержащей продукты, богатые витамином B1. Среди них рыба, фасоль, чечевица, зеленый горошек и семена подсолнечника.