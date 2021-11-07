https://ria.ru/20211107/shoygu-1757946937.html

Шойгу отметил очень высокий боевой дух в российской армии

Шойгу отметил очень высокий боевой дух в российской армии - РИА Новости, 07.11.2021

Шойгу отметил очень высокий боевой дух в российской армии

В российской армии на сегодняшний день очень высокий боевой дух, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:07

2021-11-07T14:07

2021-11-07T14:07

безопасность

сергей шойгу

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. В российской армии на сегодняшний день очень высокий боевой дух, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он уточнил, что более 90% летчиков Воздушно-космических сил РФ имеют боевой опыт. "У кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия", - добавил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20211107/shoygu-1757945979.html

россия

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2021

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безопасность, сергей шойгу, россия