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Российские военные следят за кораблями США в Черном море
Российские военные следят за кораблями США в Черном море - РИА Новости, 07.11.2021
Российские военные следят за кораблями США в Черном море
Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, заявил министр обороны Сергей Шойгу журналисту... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T13:53
2021-11-07T15:32
сша
сергей шойгу
военно-морские силы сша
черное море
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, заявил министр обороны Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".На прошлой неделе в акваторию Черного моря зашел американский эсминец "Портер", а в начале этой — флагман Шестого флота "Маунт Уитни". Сообщалось, что ВМС США и силы НАТО начинают в регионе совместные операции.По его словам, со стороны США это очередная попытка проверить, "насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны". И американцы не одиноки в таких проверках и в таких походах, добавил Шойгу."Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", — заключил министр. В июне британский эсминец Defender нарушил государственную границу России в Черном море. Его выдворили из территориальных вод совместными усилиями флота и авиации. В октябре подобный инцидент произошел в Японском море — американский корабль Chafee попытался нарушить российскую границу, но был вынужден удалиться под давлением большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц".
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сша, сергей шойгу, военно-морские силы сша, черное море, россия
13:53 07.11.2021 (обновлено: 15:32 07.11.2021)
 
Российские военные следят за кораблями США в Черном море

Сергей Шойгу: Российские военные следят за кораблями США в Черном море

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России
Корабли Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, заявил министр обороны Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
На прошлой неделе в акваторию Черного моря зашел американский эсминец "Портер", а в начале этой — флагман Шестого флота "Маунт Уитни". Сообщалось, что ВМС США и силы НАТО начинают в регионе совместные операции.

"Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И конечно, мы не должны допускать таких вещей", — сказал Шойгу.

По его словам, со стороны США это очередная попытка проверить, "насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны". И американцы не одиноки в таких проверках и в таких походах, добавил Шойгу.
"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", — заключил министр.
В июне британский эсминец Defender нарушил государственную границу России в Черном море. Его выдворили из территориальных вод совместными усилиями флота и авиации. В октябре подобный инцидент произошел в Японском море — американский корабль Chafee попытался нарушить российскую границу, но был вынужден удалиться под давлением большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц".
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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СШАСергей ШойгуВоенно-морские силы СШАЧерное мореРоссия
 
 
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