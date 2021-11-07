История, "какой нам Бог ее дал". Колонка Владимира Мединского

Седьмое ноября было когда-то в нашей стране главным праздником.Большевики вырвали власть из рук Временного правительства, много чего пообещав народам России. Время показало — это посеяло многократно больший хаос. Государство было разрушено, страна разорвана на десятки квазигосударств-территорий и погрузилась в Смуту братоубийственной Гражданской войны.Лишь поразительным сочетанием идейной упертости с тактической гибкостью, беспрецедентной жесткости с внешней привлекательностью идей, сочетанием собственной пассионарности и самоотверженности с невероятным цинизмом и бездушием к людям — большевики смогли и удержать власть, и за несколько лет на 90% "собрать в обратную" Империю.В 1996 году 7 ноября было объявлено Днем согласия и примирения. Предполагалось, что любое празднование в этот день нелепо, празднование подразумевает радость победы одних над другими. Но в Гражданской войне нет и не может быть победивших. Ибо проиграли все.При этом параллельно в качестве "объединительной даты" подобрали удачно стоящий в календаре день 4 ноября — День, исторически связанный с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году и, шире, с всенародным преодолением Смуты в Московском государстве начала XVII века.Проблема была лишь в том, что деяния народного ополчения, Минина и Пожарского — настолько давняя историческая эпоха, что сложно ожидать живых эмоциональных сопереживаний вокруг этих интереснейших, но довольно отдаленных в исторической памяти событий и смыслов.Четвертого ноября президент России, выступая в Севастополе у подножия первого на постсоветском пространстве "общего" мемориала жертвам Гражданской войны, связал воедино два символических пласта нашей истории, две Смуты. И преодоленную в начале XVII века, и Смуту постреволюционную, которую нравственно мы сопереживаем и преодолеваем вплоть до сего времени: "Но были периоды, когда это единство — единство нашего народа — подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая, страшная "смута" — Гражданская война".Сам мемориальный комплекс президент назвал "знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство".Выступление Владимира Путина, равно как и сам символический жест — отметить 4 ноября здесь, в Севастополе, месте, где произошла трагедия "Русского исхода" и, по сути, завершилась организованная фаза Гражданской войны в России, — придает совершенно новые, глубинные смыслы самому Дню народного единства.Смыслы близкие, понятные каждому.И речь вовсе не о примитивно понимаемом "примирении" противоборствовавших когда-то сторон. Ни красных, ни белых давно уже нет, и ни в нашем примирении, ни оправдании они не нуждаются.Речь о нашем — внутреннем примирении со своей историей.Речь о единстве и непрерывности всего тысячелетнего исторического пути России. России, сохранившейся лишь благодаря удивительной способности нашего народа в самые тяжелые моменты преодолеть раскол и объединиться.Речь о нашей способности извлекать из истории нужный опыт и правильные уроки.Ибо, как сказал еще Пушкин, споря с Чаадаевым, — это наша история, "какой нам Бог ее дал", и другой истории у нас нет и не будет.Мечтать "переменить ее", "иметь другую" — означало бы "переменить Отечество".Владимир Мединский,помощник президента Российской Федерации
Седьмое ноября было когда-то в нашей стране главным праздником.
Большевики вырвали власть из рук Временного правительства, много чего пообещав народам России. Время показало — это посеяло многократно больший хаос. Государство было разрушено, страна разорвана на десятки квазигосударств-территорий и погрузилась в Смуту братоубийственной Гражданской войны.
Лишь поразительным сочетанием идейной упертости с тактической гибкостью, беспрецедентной жесткости с внешней привлекательностью идей, сочетанием собственной пассионарности и самоотверженности с невероятным цинизмом и бездушием к людям — большевики смогли и удержать власть, и за несколько лет на 90% "собрать в обратную" Империю.
В 1996 году 7 ноября было объявлено Днем согласия и примирения. Предполагалось, что любое празднование в этот день нелепо, празднование подразумевает радость победы одних над другими. Но в Гражданской войне нет и не может быть победивших. Ибо проиграли все.
При этом параллельно в качестве "объединительной даты" подобрали удачно стоящий в календаре день 4 ноября — День, исторически связанный с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году и, шире, с всенародным преодолением Смуты в Московском государстве начала XVII века.
Проблема была лишь в том, что деяния народного ополчения, Минина и Пожарского — настолько давняя историческая эпоха, что сложно ожидать живых эмоциональных сопереживаний вокруг этих интереснейших, но довольно отдаленных в исторической памяти событий и смыслов.
Четвертого ноября президент России, выступая в Севастополе у подножия первого на постсоветском пространстве "общего" мемориала жертвам Гражданской войны, связал воедино два символических пласта нашей истории, две Смуты. И преодоленную в начале XVII века, и Смуту постреволюционную, которую нравственно мы сопереживаем и преодолеваем вплоть до сего времени: "Но были периоды, когда это единство — единство нашего народа — подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая, страшная "смута" — Гражданская война".
Сам мемориальный комплекс президент назвал "знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство".
Выступление Владимира Путина, равно как и сам символический жест — отметить 4 ноября здесь, в Севастополе, месте, где произошла трагедия "Русского исхода" и, по сути, завершилась организованная фаза Гражданской войны в России, — придает совершенно новые, глубинные смыслы самому Дню народного единства.
Смыслы близкие, понятные каждому.
И речь вовсе не о примитивно понимаемом "примирении" противоборствовавших когда-то сторон. Ни красных, ни белых давно уже нет, и ни в нашем примирении, ни оправдании они не нуждаются.
Речь о нашем — внутреннем примирении со своей историей.
Речь о единстве и непрерывности всего тысячелетнего исторического пути России. России, сохранившейся лишь благодаря удивительной способности нашего народа в самые тяжелые моменты преодолеть раскол и объединиться.
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