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История, "какой нам Бог ее дал". Колонка Владимира Мединского
История, "какой нам Бог ее дал". Колонка Владимира Мединского - РИА Новости, 07.11.2021
История, "какой нам Бог ее дал". Колонка Владимира Мединского
Седьмое ноября было когда-то в нашей стране главным праздником. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T12:18
2021-11-07T12:35
авторы
колумнисты - авторы
владимир мединский
россия
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Седьмое ноября было когда-то в нашей стране главным праздником.Большевики вырвали власть из рук Временного правительства, много чего пообещав народам России. Время показало — это посеяло многократно больший хаос. Государство было разрушено, страна разорвана на десятки квазигосударств-территорий и погрузилась в Смуту братоубийственной Гражданской войны.Лишь поразительным сочетанием идейной упертости с тактической гибкостью, беспрецедентной жесткости с внешней привлекательностью идей, сочетанием собственной пассионарности и самоотверженности с невероятным цинизмом и бездушием к людям — большевики смогли и удержать власть, и за несколько лет на 90% "собрать в обратную" Империю.В 1996 году 7 ноября было объявлено Днем согласия и примирения. Предполагалось, что любое празднование в этот день нелепо, празднование подразумевает радость победы одних над другими. Но в Гражданской войне нет и не может быть победивших. Ибо проиграли все.При этом параллельно в качестве "объединительной даты" подобрали удачно стоящий в календаре день 4 ноября — День, исторически связанный с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году и, шире, с всенародным преодолением Смуты в Московском государстве начала XVII века.Проблема была лишь в том, что деяния народного ополчения, Минина и Пожарского — настолько давняя историческая эпоха, что сложно ожидать живых эмоциональных сопереживаний вокруг этих интереснейших, но довольно отдаленных в исторической памяти событий и смыслов.Четвертого ноября президент России, выступая в Севастополе у подножия первого на постсоветском пространстве "общего" мемориала жертвам Гражданской войны, связал воедино два символических пласта нашей истории, две Смуты. И преодоленную в начале XVII века, и Смуту постреволюционную, которую нравственно мы сопереживаем и преодолеваем вплоть до сего времени: "Но были периоды, когда это единство — единство нашего народа — подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая, страшная "смута" — Гражданская война".Сам мемориальный комплекс президент назвал "знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство".Выступление Владимира Путина, равно как и сам символический жест — отметить 4 ноября здесь, в Севастополе, месте, где произошла трагедия "Русского исхода" и, по сути, завершилась организованная фаза Гражданской войны в России, — придает совершенно новые, глубинные смыслы самому Дню народного единства.Смыслы близкие, понятные каждому.И речь вовсе не о примитивно понимаемом "примирении" противоборствовавших когда-то сторон. Ни красных, ни белых давно уже нет, и ни в нашем примирении, ни оправдании они не нуждаются.Речь о нашем — внутреннем примирении со своей историей.Речь о единстве и непрерывности всего тысячелетнего исторического пути России. России, сохранившейся лишь благодаря удивительной способности нашего народа в самые тяжелые моменты преодолеть раскол и объединиться.Речь о нашей способности извлекать из истории нужный опыт и правильные уроки.Ибо, как сказал еще Пушкин, споря с Чаадаевым, — это наша история, "какой нам Бог ее дал", и другой истории у нас нет и не будет.Мечтать "переменить ее", "иметь другую" — означало бы "переменить Отечество".Владимир Мединский,помощник президента Российской Федерации
https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html
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Владимир Мединский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
авторы, колумнисты - авторы, владимир мединский, россия
12:18 07.11.2021 (обновлено: 12:35 07.11.2021)
 

История, "какой нам Бог ее дал". Колонка Владимира Мединского

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / POOL
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Владимир Ростиславович Мединский
Владимир Мединский
Все материалы
Седьмое ноября было когда-то в нашей стране главным праздником.
Большевики вырвали власть из рук Временного правительства, много чего пообещав народам России. Время показало — это посеяло многократно больший хаос. Государство было разрушено, страна разорвана на десятки квазигосударств-территорий и погрузилась в Смуту братоубийственной Гражданской войны.
Лишь поразительным сочетанием идейной упертости с тактической гибкостью, беспрецедентной жесткости с внешней привлекательностью идей, сочетанием собственной пассионарности и самоотверженности с невероятным цинизмом и бездушием к людям — большевики смогли и удержать власть, и за несколько лет на 90% "собрать в обратную" Империю.
В 1996 году 7 ноября было объявлено Днем согласия и примирения. Предполагалось, что любое празднование в этот день нелепо, празднование подразумевает радость победы одних над другими. Но в Гражданской войне нет и не может быть победивших. Ибо проиграли все.
При этом параллельно в качестве "объединительной даты" подобрали удачно стоящий в календаре день 4 ноября — День, исторически связанный с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году и, шире, с всенародным преодолением Смуты в Московском государстве начала XVII века.
Участники праздничное шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 00:05
День народного единства в России
Проблема была лишь в том, что деяния народного ополчения, Минина и Пожарского — настолько давняя историческая эпоха, что сложно ожидать живых эмоциональных сопереживаний вокруг этих интереснейших, но довольно отдаленных в исторической памяти событий и смыслов.
Четвертого ноября президент России, выступая в Севастополе у подножия первого на постсоветском пространстве "общего" мемориала жертвам Гражданской войны, связал воедино два символических пласта нашей истории, две Смуты. И преодоленную в начале XVII века, и Смуту постреволюционную, которую нравственно мы сопереживаем и преодолеваем вплоть до сего времени: "Но были периоды, когда это единство — единство нашего народа — подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая, страшная "смута" — Гражданская война".
Сам мемориальный комплекс президент назвал "знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство".
Путин посетил Севастополь в День народного единства
CC BY 4.0 / Администрация Президента России /

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
1 из 7

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

CC BY 4.0 / Администрация Президента России /
© POOL

Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу в Севастополе, посвящённому окончанию Гражданской войны
2 из 7

Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).

© POOL
© РИА Новости / POOL

Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
3 из 7

Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
4 из 7

Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
5 из 7

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL

По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
6 из 7

По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

Президент РФ Владимир Путин в Севастополе во время фотографирования с участниками церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
7 из 7

Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.

CC BY 4.0 / Администрация Президента России /
2 из 7

Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).

© POOL
3 из 7

Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.

© РИА Новости / POOL
4 из 7

Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 7

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 7

По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

© РИА Новости / POOL
7 из 7

Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Выступление Владимира Путина, равно как и сам символический жест отметить 4 ноября здесь, в Севастополе, месте, где произошла трагедия "Русского исхода" и, по сути, завершилась организованная фаза Гражданской войны в России, придает совершенно новые, глубинные смыслы самому Дню народного единства.
Смыслы близкие, понятные каждому.
И речь вовсе не о примитивно понимаемом "примирении" противоборствовавших когда-то сторон. Ни красных, ни белых давно уже нет, и ни в нашем примирении, ни оправдании они не нуждаются.
Речь о нашем внутреннем примирении со своей историей.
Речь о единстве и непрерывности всего тысячелетнего исторического пути России. России, сохранившейся лишь благодаря удивительной способности нашего народа в самые тяжелые моменты преодолеть раскол и объединиться.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 18:50Религия
Патриарх Кирилл рассказал о смысле Дня народного единства
Речь о нашей способности извлекать из истории нужный опыт и правильные уроки.
Ибо, как сказал еще Пушкин, споря с Чаадаевым, — это наша история, "какой нам Бог ее дал", и другой истории у нас нет и не будет.
Мечтать "переменить ее", "иметь другую" означало бы "переменить Отечество".
Владимир Мединский,
помощник президента Российской Федерации
 
АвторыКолумнисты - АвторыВладимир МединскийРоссия
 
 
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