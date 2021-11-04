Путин посетил Севастополь в День народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.
Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября посетил Севастополь и оттуда поздравил россиян с праздником.
Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).
Глава государства возложил цветы к открытому в апреле мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России (1917-1922).
Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.
Гражданскую войну после революции 1917 года Путин назвал "новой страшной смутой" в истории страны.
Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.
Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию.
"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.
"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", — добавил президент.
По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".
По его словам, памятник в Севастополе служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".
Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.
Путин отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму.