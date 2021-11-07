https://ria.ru/20211107/krazha-1757923489.html

Блокадницу обманули на миллион рублей

Мошенники обманули блокадницу и обокрали ее на миллион рублей - РИА Новости, 07.11.2021

Блокадницу обманули на миллион рублей

В Екатеринбурге у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда, украли 1,2 миллиона рублей, сообщает местный портал Е1. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T06:28

2021-11-07T06:28

2021-11-07T14:38

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда, украли 1,2 миллиона рублей, сообщает местный портал Е1.По сведениям издания, мошенница позвонила 85-летней женщине по телефону и представилась ее племянницей. Она рассказала, что якобы переходила дорогу на красный свет и спровоцировала аварию, в которой пострадала беременная двойней женщина, находившаяся за рулем автомобиля.При этом пенсионерка находится в здравом уме, обычно ведет себя осторожно, умеет пользоваться смартфоном и в принципе не вступает в телефонные разговоры с незнакомыми людьми. Однако в этой ситуации голос мошенницы показался ей похожим на голос племянницы.Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к хищению.

https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург