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Блокадницу обманули на миллион рублей
Мошенники обманули блокадницу и обокрали ее на миллион рублей - РИА Новости, 07.11.2021
Блокадницу обманули на миллион рублей
В Екатеринбурге у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда, украли 1,2 миллиона рублей, сообщает местный портал Е1. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T06:28
2021-11-07T06:28
2021-11-07T14:38
происшествия
екатеринбург
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда, украли 1,2 миллиона рублей, сообщает местный портал Е1.По сведениям издания, мошенница позвонила 85-летней женщине по телефону и представилась ее племянницей. Она рассказала, что якобы переходила дорогу на красный свет и спровоцировала аварию, в которой пострадала беременная двойней женщина, находившаяся за рулем автомобиля.При этом пенсионерка находится в здравом уме, обычно ведет себя осторожно, умеет пользоваться смартфоном и в принципе не вступает в телефонные разговоры с незнакомыми людьми. Однако в этой ситуации голос мошенницы показался ей похожим на голос племянницы.Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к хищению.
https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html
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происшествия, екатеринбург
06:28 07.11.2021 (обновлено: 14:38 07.11.2021)
Мошенники обманули блокадницу и обокрали ее на миллион рублей
В Екатеринбурге мошенники похитили у пережившей блокаду пенсионерки 1,2 миллиона рублей