https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935289.html

В России выявили 39 165 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 39 165 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 07.11.2021

В России выявили 39 165 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали более 39 тысяч случаев COVID-19 и свыше 1100 летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:02

2021-11-07T11:02

2021-11-07T11:49

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали более 39 тысяч случаев COVID-19 и свыше 1100 летальных исходов, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 165 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3193 (8,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 41 335 инфицированных — это максимум за все время пандемии. Темп прироста снизился с 0,47 до 0,45 процента.Умерли 1179 человек (вчера было 1192). Здесь рекорд отмечался 4 ноября — 1195 смертей.Выписались после лечения 26 806 пациентов.Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4975 (днем ранее было 6880), Подмосковье — 3297, Санкт-Петербурге — 2251, Самарской области — 1695, Воронежской — 796, Нижегородской — 790, Крыму — 783, Свердловской области — 737, Красноярском крае — 721, Пермском — 710.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 заболевших, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 32.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 795 095, из них 246 814 человек скончались, 7 561 978 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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