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На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы
На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы - РИА Новости, 07.11.2021
На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы
Сотрудники полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело после того, как мошенники похитили 1,2 миллиона рублей у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T13:37
2021-11-07T13:37
2021-11-07T13:38
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело после того, как мошенники похитили 1,2 миллиона рублей у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.По данным местных СМИ, злоумышленница позвонила 85-летней блокаднице, притворилась племянницей, якобы спровоцировавшей аварию с пострадавшей беременной женщиной, и попросила деньги за то, чтобы ее не посадили. Как отмечается, пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей."По данному факту отделом полиции №7 возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет - ред.). В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к этому циничному хищению", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург
13:37 07.11.2021 (обновлено: 13:38 07.11.2021)
На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы
Полиция завела дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы в Екатеринбурге