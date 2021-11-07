https://ria.ru/20211107/khischenie-1757944892.html

На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы

На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы - РИА Новости, 07.11.2021

На Урале завели дело из-за хищения 1,2 миллиона рублей у блокадницы

Сотрудники полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело после того, как мошенники похитили 1,2 миллиона рублей у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда,... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T13:37

2021-11-07T13:37

2021-11-07T13:38

происшествия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело после того, как мошенники похитили 1,2 миллиона рублей у пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.По данным местных СМИ, злоумышленница позвонила 85-летней блокаднице, притворилась племянницей, якобы спровоцировавшей аварию с пострадавшей беременной женщиной, и попросила деньги за то, чтобы ее не посадили. Как отмечается, пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей."По данному факту отделом полиции №7 возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет - ред.). В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к этому циничному хищению", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210521/moshenniki-1733268513.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург