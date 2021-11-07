https://ria.ru/20211107/irak-1757934453.html

Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьера аль-Каземи

Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьера аль-Каземи - РИА Новости, 07.11.2021

Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьера аль-Каземи

Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи и призвала к диалогу для ослабления политического напряжения, следует из... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:42

2021-11-07T10:42

2021-11-07T10:42

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оон

ирак

багдад (город)

мустафа аль-каземи

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи и призвала к диалогу для ослабления политического напряжения, следует из заявления организации.Ранее в Багдаде в районе особо охраняемой "Зеленой зоны" прошли протесты недовольных результатами парламентских выборов. Демонстранты закидывали камнями полицию, стражи порядка стреляли в воздух. По данным минздрава Ирака, в столкновениях пострадали более 120 человек. СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера."Миссия ООН в Ираке решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Мустафу аль-Каземи. Нельзя допустить, чтобы терроризм, насилие, незаконные действия подрывали стабильность Ирака и демократические процессы, происходящие в стране", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в Twitter.Международная организация призвала все стороны конфликта принять на себя ответственность по деэскалации ситуации и начать диалог с целью ослабления политического напряжения в стране.Миссия также подчеркнула, что она поддерживает призыв аль-Каземи проявлять сдержанность.

https://ria.ru/20211107/iran-1757930755.html

ирак

багдад (город)

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в мире, оон, ирак, багдад (город), мустафа аль-каземи