Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьера аль-Каземи
Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра аль-Каземи и призвала к диалогу
© AP Photo / Karim KadimИракская полиция после захвата боевиками провинции Мосул
© AP Photo / Karim Kadim
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Миссия ООН в Ираке осудила покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи и призвала к диалогу для ослабления политического напряжения, следует из заявления организации.
Ранее в Багдаде в районе особо охраняемой "Зеленой зоны" прошли протесты недовольных результатами парламентских выборов. Демонстранты закидывали камнями полицию, стражи порядка стреляли в воздух. По данным минздрава Ирака, в столкновениях пострадали более 120 человек. СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
"Миссия ООН в Ираке решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Мустафу аль-Каземи. Нельзя допустить, чтобы терроризм, насилие, незаконные действия подрывали стабильность Ирака и демократические процессы, происходящие в стране", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в Twitter.
يونامي تُدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي pic.twitter.com/1qlUxZUaNy— UNAMI (@UNIraq) November 7, 2021
Международная организация призвала все стороны конфликта принять на себя ответственность по деэскалации ситуации и начать диалог с целью ослабления политического напряжения в стране.
Миссия также подчеркнула, что она поддерживает призыв аль-Каземи проявлять сдержанность.