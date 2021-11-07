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https://ria.ru/20211107/draka-1757961227.html
Стреляли и пинали ногами: детали массовой драки в Подмосковье
Участник массовой драки в Домодедово рассказал о стрельбе во время стычки - РИА Новости, 07.11.2021
Стреляли и пинали ногами: детали массовой драки в Подмосковье
Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедово раскрыл детали конфликта в беседе с телеканалом "Москва 24". РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T17:43
2021-11-07T23:11
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедово раскрыл детали конфликта в беседе с телеканалом "Москва 24".По словам мужчины, оппоненты во время потасовки имели численное преимущество."С нашей стороны дралось человек семь-восемь, наверное. &lt;…&gt; С их стороны было много народу — на самом деле, очень", — заключил собеседник телеканала.Причины конфликта он не уточнил, однако заявил, что драка была "не за район".Ранее в соцсетях распространили видеозапись конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. По предварительным данным, стычке предшествовала словесная перепалка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.Инцидент произошел на улице Гагарина накануне вечером. Сейчас в МВД начали проверку, устанавливаются все причастные. Областной главк также сообщал, что пятерых самых активных участников драки доставили в отделение полиции.
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Массовая драка в Домодедово. Видео очевидцев
В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Инцидент произошел на улице Гагарина. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку.
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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово
17:43 07.11.2021 (обновлено: 23:11 07.11.2021)
 
Участник массовой драки в Домодедово рассказал о стрельбе во время стычки

Участник массовой драки в подмосковном Домодедово: стреляли в воздух, чтобы всех успокоить

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедово раскрыл детали конфликта в беседе с телеканалом "Москва 24".
"Ничего серьезного. <…> Просто стреляли в воздух, чтобы толпу разогнать", — сказал он.
По словам мужчины, оппоненты во время потасовки имели численное преимущество.
"С нашей стороны дралось человек семь-восемь, наверное. <…> С их стороны было много народу — на самом деле, очень", — заключил собеседник телеканала.
Причины конфликта он не уточнил, однако заявил, что драка была "не за район".
Кадры уличной драки в подмосковном Домодедове
Вчера, 16:39
Появилось новое видео массовой драки в Подмосковье
Ранее в соцсетях распространили видеозапись конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. По предварительным данным, стычке предшествовала словесная перепалка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.
Инцидент произошел на улице Гагарина накануне вечером. Сейчас в МВД начали проверку, устанавливаются все причастные. Областной главк также сообщал, что пятерых самых активных участников драки доставили в отделение полиции.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Домодедово
 
 
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