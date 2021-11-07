https://ria.ru/20211107/draka-1757961227.html

Стреляли и пинали ногами: детали массовой драки в Подмосковье

Участник массовой драки в Домодедово рассказал о стрельбе во время стычки - РИА Новости, 07.11.2021

Стреляли и пинали ногами: детали массовой драки в Подмосковье

Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедово раскрыл детали конфликта в беседе с телеканалом "Москва 24". РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:43

2021-11-07T17:43

2021-11-07T23:11

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Один из участников массовой драки в подмосковном Домодедово раскрыл детали конфликта в беседе с телеканалом "Москва 24".По словам мужчины, оппоненты во время потасовки имели численное преимущество."С нашей стороны дралось человек семь-восемь, наверное. <…> С их стороны было много народу — на самом деле, очень", — заключил собеседник телеканала.Причины конфликта он не уточнил, однако заявил, что драка была "не за район".Ранее в соцсетях распространили видеозапись конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. По предварительным данным, стычке предшествовала словесная перепалка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.Инцидент произошел на улице Гагарина накануне вечером. Сейчас в МВД начали проверку, устанавливаются все причастные. Областной главк также сообщал, что пятерых самых активных участников драки доставили в отделение полиции.

https://ria.ru/20211107/draka-1757956401.html

московская область (подмосковье)

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Массовая драка в Домодедово. Видео очевидцев В социальных сетях появилось видео массовой драки в Домодедово. Инцидент произошел на улице Гагарина. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку. 2021-11-07T17:43 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), домодедово