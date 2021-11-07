https://ria.ru/20211107/domodedovo-1757955186.html

Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение

Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение - РИА Новости, 07.11.2021

Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение

В отделение полиции доставили пятерых самых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:23

2021-11-07T16:23

2021-11-07T19:52

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В отделение полиции доставили пятерых самых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.Накануне в соцсетях разошлось видео конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. Инцидент произошел на улице Гагарина вечером в субботу.По предварительным данным, стычка началась со словесной перепалки.На кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.В МВД начали проверку, полиция устанавливает всех причастных.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757957643.html

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2021

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Кадры уличной драки в подмосковном Домодедове Полиция установила и доставила в отделение пятерых наиболее активных участников драки в подмосковном Домодедове, других участников ищут. 2021-11-07T16:23 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия