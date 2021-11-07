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Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение
Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение - РИА Новости, 07.11.2021
Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение
В отделение полиции доставили пятерых самых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:23
2021-11-07T16:23
2021-11-07T19:52
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В отделение полиции доставили пятерых самых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.Накануне в соцсетях разошлось видео конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. Инцидент произошел на улице Гагарина вечером в субботу.По предварительным данным, стычка началась со словесной перепалки.На кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки.В МВД начали проверку, полиция устанавливает всех причастных.
https://ria.ru/20211107/napadenie-1757957643.html
РИА Новости
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Кадры уличной драки в подмосковном Домодедове
Полиция установила и доставила в отделение пятерых наиболее активных участников драки в подмосковном Домодедове, других участников ищут.
2021-11-07T16:23
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РИА Новости
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происшествия
16:23 07.11.2021 (обновлено: 19:52 07.11.2021)
Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение
Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение