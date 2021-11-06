https://ria.ru/20211106/vrachi-1757858118.html

Сотрудник рассказал, почему медработники скорой в ЕАО забрали заявления

Сотрудник рассказал, почему медработники скорой в ЕАО забрали заявления - РИА Новости, 06.11.2021

Сотрудник рассказал, почему медработники скорой в ЕАО забрали заявления

Водитель СМП в Облучье Иван Краснослободцев рассказал РИА Новости, почему большинство из бригад "скорой" в Еврейской АО отозвали заявления на увольнение. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:56

2021-11-06T09:56

2021-11-06T09:56

распространение коронавируса

общество

леонид рошаль

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Водитель СМП в Облучье Иван Краснослободцев рассказал РИА Новости, почему большинство из бригад "скорой" в Еврейской АО отозвали заявления на увольнение.Из-за нежелания вакцинироваться от COVID (согласно предписанию Роспотребнадзора, прививка должна быть сделана в два этапа - до 15 ноября и до 15 декабря) коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение. Работники скорой, прокуратура и главврач станции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру - 26 пожелавших уволиться. Как ранее рассказала агентству представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона, "многие из них позабирали заявления об увольнении, но не все". А руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского госмедуниверситета Минздрава РФ Вадим Теплов выразил надежду, что "недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено"."Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все-равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую - не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку", - рассказал собеседник агентства.По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. "Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положения санитарного врача", - сказал он, добавив, что "это будет коллапс для района"."С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания", - сказал Краснослободцев, заявив, что "все остались при своем мнении, решения не принято окончательного".По его словам, главный аргумент сотрудников "скорой", не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.Ранее ситуацию прокомментировал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он сказал, что "не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар - это преступление", и добавил, что для выражения несогласия есть иные формы.Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что никаких нареканий по поводу побочных действий "Спутника V" нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался. А Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов. Как сообщал директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов, вакцина "ЭпиВакКорона" является абсолютно безопасной, никаких значимых побочных эффектов нет.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ria.ru/20211105/roshal-1757805302.html

https://ria.ru/20211104/obluche-1757674539.html

https://ria.ru/20211105/myasnikov-1757808694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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