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Биография Анатолия Васильева

Биография Анатолия Васильева - РИА Новости, 06.11.2021

Биография Анатолия Васильева

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Александрович Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T04:00

2021-11-06T04:00

2021-11-06T04:00

справки

нижний тагил

анатолий васильев

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Советский и российский актер театра и кино Анатолий Александрович Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле.В 1969 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова).В 1969-1973 годах он был актером Московского театра сатиры. Васильев играл в спектаклях "Все в саду" Эдварда Олби (Джек Фостер) и "Ложь для узкого круга" Афанасия Салынского (Андрей Качурин).В 1973 году он перешел в Центральный театр Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии). В театре исполнял такие роли, как Макбет в одноименной постановке Уильяма Шекспира, Парфен Рогожин в спектакле "Идиот" Федора Достоевского, Борис Годунов в пьесе "Смерть Иоанна Грозного" Алексея Толстого, Алексей в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Васкова в постановке "А зори здесь тихие" Бориса Васильева, Вэл в спектакле "Орфей спускается в ад" Теннесси Уильямса.С 1995 года актер работает в московском Театре имени Моссовета. Анатолий Васильев играл в спектаклях "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Михаил Кречинский), "Школа неплательщиков" Луи Вернейля (Гастон Вальтье), "Скандал? Скандал… Скандал!" Ричарда Шеридана (Сэр Оливер Сэрфес), "Утешитель вдов" Джузеппе Маротты и Белизарио Рандоне (Эдуардо Палумбо), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольда Брехта (Питер Ламб), "Кубик для Президента" Виктора Подлубного ("Немо") и др.В текущем репертуаре артист исполняет роль Генерала Ивана Епанчина в пьесе "Идиот" Юрия Еремина по мотивам романа Федора Достоевского.Васильев играет также в театре "Миллениум", где занят в роли Князя Вано Пантиашвили в спектакле "Ханума" Авксентия Цагарели.В кино Анатолий Васильев дебютировал в 1977 году в роли Дымова в фильме Сергея Бондарчука "Степь".В 1978 году он сыграл главную роль в картине Виталия Кольцова "Близкая даль", в 1979 году – главную роль в фильме-катастрофе Александра Митты "Экипаж".В 1980-х годах артист исполнил главные роли в ряде фильмов: "Корпус генерала Шубникова" (1980), "Чрезвычайные обстоятельства" (1980), "Яблоко на ладони" (1981), "Надежда и опора" (1982), "Дамское танго" (1983), "Грубая посадка" (1985), "Оглашению не подлежит" (1988), "Без мундира" (1988) и др. В этот период он также играл роли в мелодраме "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), историческом фильме "Борис Годунов" (1986), детективе "Свободное падение" (1987) и сериале "Михайло Ломоносов" (1984).В 1990-х годах Васильев снялся в главных ролях в картинах "Захочу – полюблю" (1990), "Фирма приключений" (1991), "Зачем алиби честному человеку?" (1992), "Ваши пальцы пахнут ладаном" (1993).В 2000-х годах он сыграл главные роли в сериалах " Любовь.ru" (2000), "Времена не выбирают" (2001), "Воскресенье в женской бане" (2005), "Короткое дыхание" (2006), "Корова" (2007), "Отцы и дети" (2008), снимался в фильмах "Папа" (2004) и "Большая любовь" (2006), сериалах "Бальзаковский возраст или все мужики сво…" (2002, 2004, 2006), "Слепой-2" (2005), "Майор Ветров" (2007), "Татьянин день" (2007-2008) и др.В 2008-2010 годах он сыграл роль Юрия Ковалева в ставшем популярном у зрителей сериале "Сваты", но ушел из проекта. В дальнейшем артист исполнил главную роль в сериале "Семейный детектив" (2011-2012), снялся в сериалах "Крик совы" (2013) и "Полоса отчуждения" (2014).В 2020 году он стал исполнителем главной роли в сериале "Андреевский флаг". Всего Анатолий Васильев сыграл в кино свыше 70 ролей.В 1994 году ему было присвоено звание Народный артист РФ.В 1977 году он стал обладателем серебряной медали имени А.П. Довженко.Актер женат вторым браком на Вере Васильевой. У пары есть дочь Варвара. Его первой супругой была актриса театра и кино Татьяна Васильева, до замужества носившая фамилию Ицыкович. От этого брака у Васильева есть сын Филипп, ставший актером. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, нижний тагил, анатолий васильев