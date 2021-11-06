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https://ria.ru/20211106/tesla-1757912143.html
Пользователи twitter решат судьбу 10% акций Tesla
Маск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter - РИА Новости, 06.11.2021
Пользователи twitter решат судьбу 10% акций Tesla
Американский предприниматель Илон Маск доверил решение продать 10% своих акций в компании-производителе электромобилей Tesla пользователям в Twitter, для этого... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T23:57
2021-11-06T23:57
в мире
технологии
сша
tesla motors
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск доверил решение продать 10% своих акций в компании-производителе электромобилей Tesla пользователям в Twitter, для этого он устроил голосование."В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla ... Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был", - написал Илон Маск в Twitter.Участвовать в опросе могут не только 62,5 миллиона подписчиков Маска, но и другие пользователи соцсети. В голосовании приняло участие более 690 тысяч человек, оно продлится почти сутки. На данный момент более 55% пользователей проголосовали за продажу акций."Я нигде не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продать акции", - добавил Маск.Ранее Маск обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров". Маск ответил на твит, автор которого предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала.
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в мире, технологии, сша, tesla motors, илон маск
23:57 06.11.2021
 
Маск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter

Маск вынес на голосование в твиттере вопрос продажи 10% акций Tesla

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск доверил решение продать 10% своих акций в компании-производителе электромобилей Tesla пользователям в Twitter, для этого он устроил голосование.
"В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla ... Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был", - написал Илон Маск в Twitter.
Участвовать в опросе могут не только 62,5 миллиона подписчиков Маска, но и другие пользователи соцсети. В голосовании приняло участие более 690 тысяч человек, оно продлится почти сутки. На данный момент более 55% пользователей проголосовали за продажу акций.
"Я нигде не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продать акции", - добавил Маск.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
Ранее Маск обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров". Маск ответил на твит, автор которого предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала.
 
В миреТехнологииСШАTesla motorsИлон Маск
 
 
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