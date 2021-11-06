https://ria.ru/20211106/tesla-1757912143.html

Пользователи twitter решат судьбу 10% акций Tesla

Маск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter - РИА Новости, 06.11.2021

Пользователи twitter решат судьбу 10% акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск доверил решение продать 10% своих акций в компании-производителе электромобилей Tesla пользователям в Twitter, для этого... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T23:57

2021-11-06T23:57

2021-11-06T23:57

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск доверил решение продать 10% своих акций в компании-производителе электромобилей Tesla пользователям в Twitter, для этого он устроил голосование."В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla ... Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был", - написал Илон Маск в Twitter.Участвовать в опросе могут не только 62,5 миллиона подписчиков Маска, но и другие пользователи соцсети. В голосовании приняло участие более 690 тысяч человек, оно продлится почти сутки. На данный момент более 55% пользователей проголосовали за продажу акций."Я нигде не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продать акции", - добавил Маск.Ранее Маск обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров". Маск ответил на твит, автор которого предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала.

https://ria.ru/20211101/mask-1757271548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, tesla motors, илон маск