https://ria.ru/20211106/telegram-1757891092.html

Telegram запустит платную функцию отключения рекламы

Telegram запустит платную функцию отключения рекламы - РИА Новости, 06.11.2021

Telegram запустит платную функцию отключения рекламы

Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, гласит публикация в канале основателя мессенджера Павла Дурова. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T18:27

2021-11-06T18:27

2021-11-06T18:27

общество

технологии

павел дуров

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, гласит публикация в канале основателя мессенджера Павла Дурова.В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу - сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Отмечалось, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение."Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - говорится в сообщении.Дуров также подчеркнул, что авторы некоторых каналов также хотят отключать рекламные объявления. Для этого необходимо просчитать экономические условия этой опции."Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", - отметил Дуров.

https://ria.ru/20211026/reklama-1756397533.html

https://ria.ru/20211026/telegram-1756386250.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, павел дуров, telegram (приложение), россия