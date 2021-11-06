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https://ria.ru/20211106/telegram-1757891092.html
Telegram запустит платную функцию отключения рекламы
Telegram запустит платную функцию отключения рекламы - РИА Новости, 06.11.2021
Telegram запустит платную функцию отключения рекламы
Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, гласит публикация в канале основателя мессенджера Павла Дурова. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T18:27
2021-11-06T18:27
общество
технологии
павел дуров
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, гласит публикация в канале основателя мессенджера Павла Дурова.В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу - сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Отмечалось, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение."Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - говорится в сообщении.Дуров также подчеркнул, что авторы некоторых каналов также хотят отключать рекламные объявления. Для этого необходимо просчитать экономические условия этой опции."Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", - отметил Дуров.
https://ria.ru/20211026/reklama-1756397533.html
https://ria.ru/20211026/telegram-1756386250.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram (приложение), россия
18:27 06.11.2021
 
Telegram запустит платную функцию отключения рекламы

Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, гласит публикация в канале основателя мессенджера Павла Дурова.
В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу - сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Отмечалось, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 21:49
Telegram запустил рекламную платформу
"Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - говорится в сообщении.
Дуров также подчеркнул, что авторы некоторых каналов также хотят отключать рекламные объявления. Для этого необходимо просчитать экономические условия этой опции.
"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", - отметил Дуров.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 20:04
Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей
 
ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegram (приложение)Россия
 
 
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