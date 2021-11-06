https://ria.ru/20211106/strazhi-1757819004.html

Полмиллиона за каждого: кто объявил охоту на полицейских

Полмиллиона за каждого: кто объявил охоту на полицейских - РИА Новости, 06.11.2021

Полмиллиона за каждого: кто объявил охоту на полицейских

Двадцатишестилетний полицейский только что приговорен к тюремному заключению. Да, оно короткое и условное, но это несмываемое пятно на карьере. Вина... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T08:00

2021-11-06T08:00

2021-11-06T09:46

в мире

европа

франция

ален делон

жан-поль бельмондо

жеральд дарманен

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Двадцатишестилетний полицейский только что приговорен к тюремному заключению. Да, оно короткое и условное, но это несмываемое пятно на карьере. Вина правоохранителя в том, что при задержании подозреваемого, египтянина, который, чтобы избежать контроля, прыгнул в реку, полицейский, уже вытащив того из воды ночью, сказал: "Чертов арабчонок".Египтянин, за которым гнался патруль, пытался утащить со стройки материалы, но поскольку камер наблюдения не было, то доказать деяние оказалось в суде невозможным.Поэтому Фемида решила разобраться со служителем закона. Египтянин обвинил правоохранителя в том, что тот "расист", и это суд счел доказанным.Другому полицейскому — кстати, ровеснику первого — повезло меньше. Он возвращался со службы домой на электричке, в гражданском, его узнали те, кого он недавно задерживал, это были торговцы наркотой, которые его избили чуть не до смерти. Избивавших было четверо. Пассажиры вмешались лишь тогда, когда хулиганье стало и их провоцировать. Кто-то успел сообщить полицейскому наряду, который взял весь этот "квартет" тепленьким.А еще за день уже до этого происшествия в одном из домов в "чувствительном" — как пишут французские медиа — районе, на лестничной площадке, где несмываемой краской выведен прейскурант запрещенных веществ, появилось дополнение: цена за голову (в прямом смысле слова) стража закона.Итак, обезглавливание стоит полмиллиона евро. Если сбросить на голову железную болванку с целью убить — триста тысяч. А если засунуть женщине-полицейскому стальной прут (тут же на рисунке показано, куда и как именно), то можно получить двести тысяч евро.Информация о цене на показательные казни появилась вначале в соцсетях, по чистой случайности, и лишь потом очень нехотя об этом сообщили мейнстримные СМИ.Руководитель профильного ведомства, глава МВД Жеральд Дарманен, дежурно топнул ножкой и сказал, что "осуждает тех, кто такое пишет", добавив, что полностью "солидарен со своими подчиненными".Подчиненным, разумеется, от слов начальства ни тепло ни холодно, они как работают в пыльных и старых комиссариатах, так и продолжат в них работать, как они ездили на патрульных машинах, чей пробег зашел за пару сотен тысяч километров, так и продолжат на них ездить.И как они получали чрезвычайно скромные зарплаты, за которые рискуют жизнью, защищая общество и страну от разнообразных мразей, так и продолжат это делать.Непопулярное, очень непопулярное нынче во Франции — как и в Европе в целом — чувство долга снова и снова приводит полицейских "на смену" в их участки.Хотя они знают, что те, кого они охраняют от бед, к кому приезжают по вызову, кого спасают, их, если называть все своими именами, ненавидят.История это давняя и традиционная, глубоко въевшаяся в культуру: "фликов" во Франции принято презирать.А бандитами считается правильным восхищаться. Данный феномен и парадокс очень хорошо показан и препарирован во французском кино. Почти всегда и в любом фильме в ролях бандитов и преступников — самые главные звезды: Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Ив Монтан и Жан Габен.Роль комиссаров отдается значительно менее привлекательным Бурвилю или Лино Вентуре.В противоположность расхожему мнению о равенстве возможностей на самом деле имелось (и имеется) в виду равенство перед законом. Несмотря на и вне зависимости от.Судейские (во Франции это сообщество называют магистратурой) в связи массированной иммиграцией, начавшейся еще на заре 1980-х, в эпоху Миттерана, при рассмотрении дел начали прислушиваться к доводам адвокатов больше и чаще, чем к аргументам полиции и следствия.Количество чрезвычайно мягких наказаний за довольно тяжкие уголовные преступления стало расти экспоненциально. Негласный девиз — "Дадим этим ("несчастным беднякам из стран Магриба") людям второй шанс".Второй шанс становился третьим, потом четвертым, а потом и пятым — и так до бесконечности. Рецидивы тяжких деяний не приводили ни к ужесточению наказаний, ни к ужесточению законодательства.Достаточно заметить, что дела несовершеннолетних обвиняемых, имеющих жуткие по составу рецидивы, рассматриваются в соответствии с кодексом, принятым еще в 1946 году.Судейские, кстати, на закручивании гаек не настаивают вообще — ну, чтобы "дать еще шанс". Парламентарии, зависящие от избирателей, которые полицию ненавидят, а юстицию презирают (чтобы хоть так быть похожими на Делона или Бельмондо), ужесточение законов забалтывают и саботируют.Результаты этой общей безответственности и тотального паралича политической воли — в "прейскуранте" на убийства полицейских.Другое дело, что подобное "как бы чего не вышло" со стороны одних и яростная и утробная ненависть со стороны других рано или поздно выльется (ну, такова логика любого латентного противостояния) в страшный социальный взрыв.Когда запылают предместья, эти этнические гетто, где АК-46 купить сегодня так же просто, как булочку на завтрак.И они, разумеется, в этот момент на помощь будут вызывать полицию.В этом сомнения нет.Есть сомнение в том, хватит ли полиции ресурсов и сил, чтобы загасить этот бунт, и, самое главное, готова ли она будет защитить тех, кто так долго и так яростно ее ненавидел?

https://ria.ru/20211027/mechet-1756436144.html

https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745046747.html

https://ria.ru/20210807/strelba-1744871864.html

https://ria.ru/20211006/antisemitizm-1753308237.html

европа

франция

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

в мире, европа, франция, ален делон, жан-поль бельмондо, жеральд дарманен