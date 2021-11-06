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Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список
Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список - РИА Новости, 06.11.2021
Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список
Десять российских деятелей культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского Минкульта, пишут "Украинские новости". РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:13
2021-11-06T16:13
2021-11-06T17:20
украина
элина быстрицкая
министерство культуры украины
юлия чичерина
ирина богачева
россия
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Десять российских деятелей культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского Минкульта, пишут "Украинские новости"."В частности, актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков", — отмечает издание.Последний раз список обновляли 4 ноября. Всего в нем 208 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало перечень деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
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украина, элина быстрицкая, министерство культуры украины, юлия чичерина, ирина богачева, россия
16:13 06.11.2021 (обновлено: 17:20 06.11.2021)
Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список
Минкульт Украины внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список