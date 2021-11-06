https://ria.ru/20211106/spisok-1757882947.html

Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список

Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список - РИА Новости, 06.11.2021

Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список

Десять российских деятелей культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского Минкульта, пишут "Украинские новости". РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:13

2021-11-06T16:13

2021-11-06T17:20

украина

элина быстрицкая

министерство культуры украины

юлия чичерина

ирина богачева

россия

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Десять российских деятелей культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского Минкульта, пишут "Украинские новости"."В частности, актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков", — отмечает издание.Последний раз список обновляли 4 ноября. Всего в нем 208 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало перечень деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

https://ria.ru/20211104/galkin-1757700420.html

украина

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2021

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украина, элина быстрицкая, министерство культуры украины, юлия чичерина, ирина богачева, россия