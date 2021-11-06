https://ria.ru/20211106/politsiya-1757886409.html

В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет

В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет - РИА Новости, 06.11.2021

В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет

Полиция Орловской области нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет, подозреваемым оказался житель села Казарь, арестованный по другому... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:11

2021-11-06T17:11

2021-11-06T20:50

происшествия

дети

орловская область

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Орловской области нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет, подозреваемым оказался житель села Казарь, арестованный по другому делу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Орловской области."Оперативникам ГУУР МВД России совместно с коллегами из Орловской области и следователями следственного комитета удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве 9-летней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей", - также добавили в пресс-службе.По сообщению прокуратуры региона, уголовное дело по статье убийство было возбуждено в связи с исчезновением мальчика в 2005 году. Сообщалось, что ребенок вышел из дома бабушки в селе Казарь Залегощенского района и не вернулся. Волонтеры и полицейские на территории села Казарь, где пропал мальчик, не смогли его найти. Ребенок был объявлен в розыск.По данным пресс-службы УМВД, спустя несколько месяцев местный житель во время сбора в лесу грибов под листьями и ветками обнаружил велосипед, по приметам принадлежавший мальчику. Позже полицейские совместно с представителями поисковых отрядов нашли предполагаемые останки пропавшего в 2005 году мальчика в лесу Залегощенского района. Поисковые и оперативные мероприятия, а также следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве."Останки и предметы одежды мальчика нашли только сейчас. Подозревается тот же мужчина", - уточнили РИА Новости в прокуратуре региона. По словам собеседницы агентства, тело ребенка обнаружено в том же селе Казарь.Как отмечает прокуратура региона, поиски 9-летней девочки велись в Орловской области с середины июня текущего года. В сентябре ее тело было обнаружено в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Подозреваемым оказался 61-летний сосед убитой девочки.Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Орловской области.

https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757205842.html

https://ria.ru/20211106/napadenie-1757879011.html

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Работа СК РФ по делу об убийстве ребенка 16-летней давности Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении несовершеннолетнего при оперативном сопровождении ГУУР МВД России установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства ребенка. 2021-11-06T17:11 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, орловская область, россия