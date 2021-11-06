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https://ria.ru/20211106/politsiya-1757886409.html
В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет
В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет - РИА Новости, 06.11.2021
В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет
Полиция Орловской области нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет, подозреваемым оказался житель села Казарь, арестованный по другому... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:11
2021-11-06T20:50
происшествия
дети
орловская область
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Орловской области нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет, подозреваемым оказался житель села Казарь, арестованный по другому делу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Орловской области."Оперативникам ГУУР МВД России совместно с коллегами из Орловской области и следователями следственного комитета удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве 9-летней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей", - также добавили в пресс-службе.По сообщению прокуратуры региона, уголовное дело по статье убийство было возбуждено в связи с исчезновением мальчика в 2005 году. Сообщалось, что ребенок вышел из дома бабушки в селе Казарь Залегощенского района и не вернулся. Волонтеры и полицейские на территории села Казарь, где пропал мальчик, не смогли его найти. Ребенок был объявлен в розыск.По данным пресс-службы УМВД, спустя несколько месяцев местный житель во время сбора в лесу грибов под листьями и ветками обнаружил велосипед, по приметам принадлежавший мальчику. Позже полицейские совместно с представителями поисковых отрядов нашли предполагаемые останки пропавшего в 2005 году мальчика в лесу Залегощенского района. Поисковые и оперативные мероприятия, а также следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве."Останки и предметы одежды мальчика нашли только сейчас. Подозревается тот же мужчина", - уточнили РИА Новости в прокуратуре региона. По словам собеседницы агентства, тело ребенка обнаружено в том же селе Казарь.Как отмечает прокуратура региона, поиски 9-летней девочки велись в Орловской области с середины июня текущего года. В сентябре ее тело было обнаружено в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Подозреваемым оказался 61-летний сосед убитой девочки.Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Орловской области.
https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757205842.html
https://ria.ru/20211106/napadenie-1757879011.html
орловская область
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Работа СК РФ по делу об убийстве ребенка 16-летней давности
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении несовершеннолетнего при оперативном сопровождении ГУУР МВД России установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства ребенка.
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происшествия, дети, орловская область, россия
17:11 06.11.2021 (обновлено: 20:50 06.11.2021)
 
В Орловской области нашли предполагаемого убийцу мальчика спустя 16 лет

В Орловской области полиция нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Орловской области нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет, подозреваемым оказался житель села Казарь, арестованный по другому делу, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Орловской области.
"Оперативникам ГУУР МВД России совместно с коллегами из Орловской области и следователями следственного комитета удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве 9-летней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей", - также добавили в пресс-службе.
По сообщению прокуратуры региона, уголовное дело по статье убийство было возбуждено в связи с исчезновением мальчика в 2005 году. Сообщалось, что ребенок вышел из дома бабушки в селе Казарь Залегощенского района и не вернулся. Волонтеры и полицейские на территории села Казарь, где пропал мальчик, не смогли его найти. Ребенок был объявлен в розыск.
По данным пресс-службы УМВД, спустя несколько месяцев местный житель во время сбора в лесу грибов под листьями и ветками обнаружил велосипед, по приметам принадлежавший мальчику. Позже полицейские совместно с представителями поисковых отрядов нашли предполагаемые останки пропавшего в 2005 году мальчика в лесу Залегощенского района. Поисковые и оперативные мероприятия, а также следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.
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"Останки и предметы одежды мальчика нашли только сейчас. Подозревается тот же мужчина", - уточнили РИА Новости в прокуратуре региона. По словам собеседницы агентства, тело ребенка обнаружено в том же селе Казарь.
Как отмечает прокуратура региона, поиски 9-летней девочки велись в Орловской области с середины июня текущего года. В сентябре ее тело было обнаружено в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что позволило ее идентифицировать. Подозреваемым оказался 61-летний сосед убитой девочки.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Орловской области.
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