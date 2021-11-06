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Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей
Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей - РИА Новости, 06.11.2021
Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей
Покрыть стоимость обучения в российских вузах можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:40
2021-11-06T12:40
экономика
общество
вузы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Покрыть стоимость обучения в российских вузах можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его приумножения, рассказал РИА Новости основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский."Средняя стоимость обучения в российском вузе топ-100, по данным на 2021 год, составляет порядка 180-200 тысяч рублей в год. То есть порядка 720-800 тысяч рублей только в случае бакалавриата, не говоря уже о магистратуре или специалитете. Сумма кажется неподъемной? Совсем нет, если вовремя озадачиться вопросом, составить грамотный финансовый план и планомерно придерживаться его реализации", - считает эксперт.Первым шагом станет накопление "первоначального взноса" в размере 100-150 тысяч рублей, который в дальнейшем можно будет увеличивать без потерь для ежемесячного бюджета через финансовые инструменты, например, банковский вклад.Альтернативным методом увеличения накоплений могут стать инвестиции, среди которых самыми доступными и простыми вариантами являются брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое страхование.Возможность получения налогового вычета есть и при оформлении НСЖ, кроме того, при разводе и разделе имущества между супругами сумма инструмента на 100% остается у владельца. Однако у продукта есть и минус - хоть убытков и не будет, доходность накоплений может быть равна нулю.
https://ria.ru/20211003/finansy-1752844761.html
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экономика, общество, вузы
12:40 06.11.2021
 
Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей

Эксперт рассказал, как накопить на образование детей при помощи инвестиций

© Pixabay / Alexsander-777Растение на монетах
Растение на монетах - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Pixabay / Alexsander-777
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Покрыть стоимость обучения в российских вузах можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его приумножения, рассказал РИА Новости основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
"Средняя стоимость обучения в российском вузе топ-100, по данным на 2021 год, составляет порядка 180-200 тысяч рублей в год. То есть порядка 720-800 тысяч рублей только в случае бакалавриата, не говоря уже о магистратуре или специалитете. Сумма кажется неподъемной? Совсем нет, если вовремя озадачиться вопросом, составить грамотный финансовый план и планомерно придерживаться его реализации", - считает эксперт.
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Первым шагом станет накопление "первоначального взноса" в размере 100-150 тысяч рублей, который в дальнейшем можно будет увеличивать без потерь для ежемесячного бюджета через финансовые инструменты, например, банковский вклад.
Альтернативным методом увеличения накоплений могут стать инвестиции, среди которых самыми доступными и простыми вариантами являются брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое страхование.
"Брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет - уже хорошо знакомый многим метод инвестиций. Инвестор с помощью брокера открывает счет, покупает и продает акции, облигации, получает доход за счет изменения их рыночной стоимости и выплаты дивидендов. Плюс в том, что доходность ничем не ограничена и может в удачные годы достигать 20% и даже более годовых в рублях. Минус способа в том, что инвестор не застрахован от убытков. Владельцы ИИС могут получить налоговый вычет по НДФЛ, если сохранят счет в течение 3 лет", - отмечает эксперт.
Возможность получения налогового вычета есть и при оформлении НСЖ, кроме того, при разводе и разделе имущества между супругами сумма инструмента на 100% остается у владельца. Однако у продукта есть и минус - хоть убытков и не будет, доходность накоплений может быть равна нулю.
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