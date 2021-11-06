https://ria.ru/20211106/obrazovanie-1757869688.html

Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей

Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей - РИА Новости, 06.11.2021

Эксперт рассказал, как грамотно накопить на образование детей

Покрыть стоимость обучения в российских вузах можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:40

2021-11-06T12:40

2021-11-06T12:40

экономика

общество

вузы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Покрыть стоимость обучения в российских вузах можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его приумножения, рассказал РИА Новости основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский."Средняя стоимость обучения в российском вузе топ-100, по данным на 2021 год, составляет порядка 180-200 тысяч рублей в год. То есть порядка 720-800 тысяч рублей только в случае бакалавриата, не говоря уже о магистратуре или специалитете. Сумма кажется неподъемной? Совсем нет, если вовремя озадачиться вопросом, составить грамотный финансовый план и планомерно придерживаться его реализации", - считает эксперт.Первым шагом станет накопление "первоначального взноса" в размере 100-150 тысяч рублей, который в дальнейшем можно будет увеличивать без потерь для ежемесячного бюджета через финансовые инструменты, например, банковский вклад.Альтернативным методом увеличения накоплений могут стать инвестиции, среди которых самыми доступными и простыми вариантами являются брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое страхование.Возможность получения налогового вычета есть и при оформлении НСЖ, кроме того, при разводе и разделе имущества между супругами сумма инструмента на 100% остается у владельца. Однако у продукта есть и минус - хоть убытков и не будет, доходность накоплений может быть равна нулю.

https://ria.ru/20211003/finansy-1752844761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/investitsii-1756718341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, вузы