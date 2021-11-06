Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
Профессор РАН Огнева: мухи-космонавты помогут повысить репродуктивность мужчин
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Слетавшие на МКС на 12 дней вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко мухи-космонавты могут помочь ученым в разработке средства повышения репродуктивной функции у мужчин, рассказала РИА Новости профессор, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
О том, что вместе с "киноэкипажем" в космос летал "биоэкипаж" из мух-дрозофил, стало известно после посадки от замдиректора Института медико-биологических проблем РАН, космонавта Олега Котова. "Эксперимент заключался в оценке репродуктивной системы самцов после полного цикла гаметогенеза (процесс образования половых клеток – ред.) в условиях реального космического полета, то есть развития и созревания всех органов репродуктивной системы", - рассказала она. По ее словам, помимо самого полета, есть ряд факторов, влияющих на репродуктивную функцию, например, связанных с перегрузками при посадке.
По словам Огневой, ранее подобные эксперименты с мухами проводились на биологических спутниках. Ученые по итогам длительного полета таких аппаратов получали несколько поколений потомства. Уникальность состоявшегося эксперимента заключается в том, что он был кратковременный, поэтому ученые получили на руки первое поколение мух. "Первое поколение было для нас принципиально важным. Мы провели исследование, связанное с оценкой подвижности сперматозоидов, скорости поглощения кислорода клетками репродуктивной системы самцов, сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать белковый состав сперматозоидов", - рассказала Огнева.
Всего в космос было отправлено десять пар личинок мух, которые вылупились на третьи сутки полета, подросли и дали потомство в космосе. На Землю вернулось около 500-600 мух в четырех пробирках. Предварительные результаты исследования станут известны в ближайшие два-три месяца. По имеющимся у ученых данным из других экспериментов, подвижность мужских половых клеток высших животных в условиях космоса снижается, а у низших животных сперматозоиды, наоборот, становятся более активными.
Эксперимент проводится с целью выяснения причин такого поведения, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для сохранения репродуктивной функции человека при полетах в дальний космос и для помощи людям с такими проблемами. "Если понять, почему подвижность растет, то этот же механизм можно попытаться активизировать у высших животных. Найти максимально таргетное средство протекции. Поиск действующих препаратов – задача всей современной медицины. Использование такого рода подходов во вспомогательных репродуктивных технологиях, которые сейчас используются все шире, будет очень востребовано. Поэтому мы надеемся, что наши результаты кому-то помогут", - сказала Огнева.
В марте на космическом корабле "Союз МС-21" отправится вторая группа мух-космонавтов для участия в повторном эксперименте. Само исследование носит название "Цитомеханариум".
17 октября, 11:05В миреВместе с "киноэкипажем" с МКС прилетели мухи-дрозофилы