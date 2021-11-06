https://ria.ru/20211106/marsh-1757846242.html

В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок

В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок - РИА Новости, 06.11.2021

В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок

По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:22

2021-11-06T02:22

2021-11-06T02:22

в мире

лондон

великобритания

джулиан ассанж

anonymous

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757846221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff2855ef7eeb0ca01c8a6d8b1f9c1a0e.jpg

ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей порядка, сообщает полиция британской столицы.В пятницу вечером участники акции сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Трафальгарской площади.Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжат патрулирование в городе.Движение Anonymous объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете. На акциях в Лондоне некоторые участники выступали с требованием освобождения Джулиана Ассанжа, другие - отмены COVID-паспортов.

https://ria.ru/20211105/chuchelo-1757833228.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, великобритания, джулиан ассанж, anonymous, борис джонсон