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В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок - РИА Новости, 06.11.2021
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:22
2021-11-06T02:22
в мире
лондон
великобритания
джулиан ассанж
anonymous
борис джонсон
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей порядка, сообщает полиция британской столицы.В пятницу вечером участники акции сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Трафальгарской площади.Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжат патрулирование в городе.Движение Anonymous объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете. На акциях в Лондоне некоторые участники выступали с требованием освобождения Джулиана Ассанжа, другие - отмены COVID-паспортов.
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в мире, лондон, великобритания, джулиан ассанж, anonymous, борис джонсон
02:22 06.11.2021
 
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок

В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок, пострадали восемь полицейских

© РИА Новости / Жанна МанукянМарш миллиона масок Лондон, Трафальгарская площадь, 5 ноября 2021
Марш миллиона масок Лондон, Трафальгарская площадь, 5 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Жанна Манукян
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей порядка, сообщает полиция британской столицы.
В пятницу вечером участники акции сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Трафальгарской площади.
"В общей сложности полиция задержала 12 человек, патрулируя сегодняшние демонстрации в Лондоне. Задержания были совершены за различные правонарушения. Восемь полицейских получили ранения. Это неприемлемо", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжат патрулирование в городе.
Движение Anonymous объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете. На акциях в Лондоне некоторые участники выступали с требованием освобождения Джулиана Ассанжа, другие - отмены COVID-паспортов.
Сожжение чучела Бориса Джонсона на Трафальгарской площади - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 22:06
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании
 
В миреЛондонВеликобританияДжулиан АссанжAnonymousБорис Джонсон
 
 
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