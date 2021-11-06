https://ria.ru/20211106/marsh-1757846242.html
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок - РИА Новости, 06.11.2021
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:22
2021-11-06T02:22
2021-11-06T02:22
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 участников Марша миллиона масок, который проходит в Лондоне под руководством движения Anonymous, были задержаны, пострадали восемь стражей порядка, сообщает полиция британской столицы.В пятницу вечером участники акции сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Трафальгарской площади.Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжат патрулирование в городе.Движение Anonymous объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете. На акциях в Лондоне некоторые участники выступали с требованием освобождения Джулиана Ассанжа, другие - отмены COVID-паспортов.
https://ria.ru/20211105/chuchelo-1757833228.html
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в мире, лондон, великобритания, джулиан ассанж, anonymous, борис джонсон
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок, пострадали восемь полицейских