https://ria.ru/20211106/klipy-1757246641.html

Цена успеха: сколько стоят клипы звезд

Цена успеха: сколько стоят клипы звезд - РИА Новости, 06.11.2021

Цена успеха: сколько стоят клипы звезд

Успех звезды шоу-бизнеса – это не только песни, но и грамотно снятый клип. Иногда именно он и помогает треку стать известным, уверена клипмейкер Ирина Миронова. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:58

2021-11-06T09:58

2021-11-06T09:58

шоубиз

бритни спирс

полина гагарина

би-2

ленинград

диана арбенина

музыка

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Успех звезды шоу-бизнеса – это не только песни, но и грамотно снятый клип. Иногда именно он и помогает треку стать известным, уверена клипмейкер Ирина Миронова.Она создала музыкальные видео для Кристины Орбайкате, Дианы Арбениной, группы "Би-2", Полины Гагариной и других артистов российской эстрады. В интервью РИА Новости Миронова раскрыла стоимость клипов на отечественном рынке.По словам клипмейкера, условно все музыкальные видео можно разделить на три группы: первая — стоимость около 300-500 тысяч рублей, вторая – полтора-два миллиона, и третья — минимум пять миллионов."Подчеркиваю, что это шоу-бизнес, то есть профессиональный подход. Бывает, что создают клипы на коленках, и это даже выстреливает. Но если ты идешь в индустрию, хочешь гарантий и уверенно делать бизнес, нужно делать качественное видео", – сказала Миронова.Первый уровень: клипы новичковК первой группе относятся видео с минимальной ценовой отметкой в 300 тысяч рублей."За эти деньги можно сделать хороший клип, возможно, на дебютную песню. Но бывает, что снимают и уже известные артисты за такую сумму. Например, если у суперзвезды очень крутая песня, ей не нужно дополнительно заниматься, то можно выбрать видео дешевле", – отметила клипмейкер.Миронова подчеркнула, что, например, все клипы лейба BlackStar для новичков стоят примерно так. Есть простое объяснение.Для начинающего артиста, прежде всего, нужно выйти на рынок и проверить реакцию аудитории. Объективно нет смысла вкладывать большие суммы в первое видео.Кроме того, по такой же схеме работают и на Западе, правда, суммы там гораздо выше, но, тем не менее, принцип тот же."Первый клип Леди Гага стоил 30 тысяч долларов. Команда проекта посмотрела на реакцию зрителей и поняла, что нужно делать дальше с артистом. Второй клип уже стоил 300 тысяч долларов, третий – три миллиона. Такая же история была с видео Бритни Спирс и Кристины Агилеры", – рассказала Миронова.Второй уровень: самый популярный вариантНа втором условном уровне в создании клипов стоят видео в ценовой сегменте от полутора до двух миллионов рублей."Это самый популярный вариант сегодня в шоу-бизнесе. Все думают, что звезды богатые и крутые, поэтому второй эшелон клипов и существует для того, чтобы создать сказку, в том числе и бюджетную. В результате хорошо снятого клипа, который выгладит дорого, у звезды появляются шансы на хорошие гонорары", – сказала Миронова.По ее мнению, многие и стремятся снимать кипы за примерно два миллиона рублей, чтобы большой гонорар был обоснован.В этом ценовой диапазоне делают видео, например, Филиппа Киркорова и Николая Баскова.Высший уровень: планка не ограниченаК третьей группе клипов относятся те, у которых бюджет свыше пяти миллионов рублей."Предела, конечно, нет. Пока высшая планка у группы "Ленинград" со своим каскадом высокобюджетных видео, каждый из которых стоил около 20-30 миллионов рублей. Первым был на песню "Кольщик", – сказала эксперт.Миронова отметила, что стоимость клипов – это тоже инструмент продвижения. Например, "Ленинград" до релиза клипа сначала анонсировал его стоимость, чем и подогрел интерес — аудитория захотела увидеть, что сняли за несколько десятков миллионов рублей.При этом, по мнению клипмейкера, создание музыкальных видео в России укладывается в американскую модель бизнеса: чем больше ты вкладываешь, тем выше у тебя шанс заработать и получить сверхприбыль.Сюжет – это главное: что важно в клипахПри этом сама Миронова руководствуется главным правилом – должен быть интересный сюжет."Перед съемками я, прежде всего, спрашиваю, что нужно артисту. Это могут быть разные варианты: продвинуть песню, произвести ребрендинг исполнителя и многое другое. Затем я пишу литературный сценарий. Клип – это история в три минуты, но и здесь можно показать идею. В каких-то видео сюжет развернутый, а где-то более сжатый. И клипы отличаются от кино своими технологиями и словами с музыкой", – заметила Миронова.При этом клипмейкер не видит конкуренции музыкальных видео в три минуты и новых форматов TikTok."Это короткий формат, который в большинстве своем представляет танцевальные движения или попросту кривляние под музыку. Это новый инструмент для продвижения, не более того. Когда-то и клипов не было, а когда появились, бесили режиссеров кино, но не всех – настоящие мастера стали снимать короткие ролики в виде музыкальных видео и рекламы. Что делать с суперкоротким форматом TilTok – разберемся. Его тоже можно наполнить смыслом", – заметила Миронова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, полина гагарина, би-2, ленинград, диана арбенина, музыка