Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/klimat-1757873772.html
Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго
Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго - РИА Новости, 06.11.2021
Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго
Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев на следующей неделе встретится со своим американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:40
2021-11-06T13:56
экология
сша
глазго (город)
россия
политика
джон керри
руслан эдельгериев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757204349_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_f84435c4e911d518f97eb97abf4fc92c.jpg
ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости, Ксения Алейникова. Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев на следующей неделе встретится со своим американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит климатическая конференция СОР26. Об этом РИА Новости сообщил представитель Эдельгериева.По его словам, спецпредставители также встречались накануне и обсуждали сокращение выбросов метана, двухстороннее сотрудничество по климату и ожидания от СОР26."На следующей неделе запланирована еще одна встреча в Глазго", - сказал он, добавив, что повестка встречи пока в проработке.Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в пятницу сообщил, что обсудил с российской делегацией на климатической конференции в Глазго сокращение выбросов метана и другие вопросы.Ранее в рамках COP26 США, ЕС, Канада и еще 105 стран подписали глобальную инициативу по сокращению выбросов метана, однако Россия и Китай остались в стороне от этого соглашения.Эдельгериев позднее заявил РИА Новости, что Россия не может присоединиться к этому соглашению без проведения своих внутренних расчетов.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html
https://ria.ru/20211104/ekologiya-1757669789.html
сша
глазго (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757204349_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5a14803209e2d47cb6e699cff51bf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, сша, глазго (город), россия, политика, джон керри, руслан эдельгериев
13:40 06.11.2021 (обновлено: 13:56 06.11.2021)
 
Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго

Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся на конференции в Глазго

© REUTERS / Adrian Dennis/Pool Подготовка к конференции ООН по изменению климата в Глазго
Подготовка к конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Adrian Dennis/Pool
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости, Ксения Алейникова. Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев на следующей неделе встретится со своим американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит климатическая конференция СОР26. Об этом РИА Новости сообщил представитель Эдельгериева.
По его словам, спецпредставители также встречались накануне и обсуждали сокращение выбросов метана, двухстороннее сотрудничество по климату и ожидания от СОР26.
"На следующей неделе запланирована еще одна встреча в Глазго", - сказал он, добавив, что повестка встречи пока в проработке.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в пятницу сообщил, что обсудил с российской делегацией на климатической конференции в Глазго сокращение выбросов метана и другие вопросы.
Протесты в Глазго во время проведения конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 08:00
Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра
Ранее в рамках COP26 США, ЕС, Канада и еще 105 стран подписали глобальную инициативу по сокращению выбросов метана, однако Россия и Китай остались в стороне от этого соглашения.
Эдельгериев позднее заявил РИА Новости, что Россия не может присоединиться к этому соглашению без проведения своих внутренних расчетов.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 06:02
Немцы раскритиковали Байдена из-за упреков в адрес Путина
 
ЭкологияСШАГлазго (город)РоссияПолитикаДжон КерриРуслан Эдельгериев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастрите
03:30В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
03:22На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
03:20На премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотника
03:18Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений
02:54СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
02:26Японцев восхитила российская "Нива"
02:17Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы
02:08Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет
01:54СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
01:30Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram
01:26СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
01:16Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя
00:58Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
00:54На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
00:45В Глазго задержали более 20 экоактивистов
00:41Прокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом доме
00:29В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
00:14ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
23:57Маск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастритеВ Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тестНа Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергииНа премьера Ирака совершено покушение с помощью беспилотникаАналитик назвал идеальные валюты для хранения сбереженийСМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в МексикеЯпонцев восхитила российская "Нива"Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмыРоссиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитетСМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на ТрампаСудебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с TelegramСМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчинуСпециалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователяРедкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"В Глазго задержали более 20 экоактивистовПрокуратора Чукотки уточнила данные о погибших при пожаре в жилом домеВ США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 летВМС США назвали корабль в честь борца за права геевМаск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter