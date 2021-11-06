https://ria.ru/20211106/klimat-1757873772.html

Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго

Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго - РИА Новости, 06.11.2021

Спецпредставители президентов России и США по климату встретятся в Глазго

Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев на следующей неделе встретится со своим американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:40

2021-11-06T13:40

2021-11-06T13:56

экология

сша

глазго (город)

россия

политика

джон керри

руслан эдельгериев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757204349_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_f84435c4e911d518f97eb97abf4fc92c.jpg

ГЛАЗГО, 6 ноя - РИА Новости, Ксения Алейникова. Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев на следующей неделе встретится со своим американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит климатическая конференция СОР26. Об этом РИА Новости сообщил представитель Эдельгериева.По его словам, спецпредставители также встречались накануне и обсуждали сокращение выбросов метана, двухстороннее сотрудничество по климату и ожидания от СОР26."На следующей неделе запланирована еще одна встреча в Глазго", - сказал он, добавив, что повестка встречи пока в проработке.Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в пятницу сообщил, что обсудил с российской делегацией на климатической конференции в Глазго сокращение выбросов метана и другие вопросы.Ранее в рамках COP26 США, ЕС, Канада и еще 105 стран подписали глобальную инициативу по сокращению выбросов метана, однако Россия и Китай остались в стороне от этого соглашения.Эдельгериев позднее заявил РИА Новости, что Россия не может присоединиться к этому соглашению без проведения своих внутренних расчетов.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html

https://ria.ru/20211104/ekologiya-1757669789.html

сша

глазго (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, сша, глазго (город), россия, политика, джон керри, руслан эдельгериев