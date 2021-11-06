https://ria.ru/20211106/karty-1757842662.html

Сколько банковских карт стоит иметь

Финансист назвал оптимальное для россиян число банковских карт - РИА Новости, 06.11.2021

Сколько банковских карт стоит иметь

Ест смысл держать две дебетовые карты и одну кредитную, которая выручала бы в случае непредвиденных расходов, задержки зарплаты, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T01:16

2021-11-06T01:16

2021-11-06T01:16

экономика

россия

михаил коган

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ест смысл держать две дебетовые карты и одну кредитную, которая выручала бы в случае непредвиденных расходов, задержки зарплаты, рассказал агентству "Прайм" рассказывает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Если пропадает необходимость в одной из пластиковых карт, лучше ее закрыть и получить из банка справку о закрытом счете, советует эксперт. Он также рекомендует искать выгоду в использовании карт, например, изучать спецпредложения банков и платежных систем, а также изучать недостатки. Например, с картой "Мир" можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбэк на турпоездки по России, но ее принимают не во всех странах мира.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, михаил коган