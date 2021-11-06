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Сколько банковских карт стоит иметь
Финансист назвал оптимальное для россиян число банковских карт - РИА Новости, 06.11.2021
Сколько банковских карт стоит иметь
Ест смысл держать две дебетовые карты и одну кредитную, которая выручала бы в случае непредвиденных расходов, задержки зарплаты, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T01:16
2021-11-06T01:16
2021-11-06T01:16
экономика
россия
михаил коган
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ест смысл держать две дебетовые карты и одну кредитную, которая выручала бы в случае непредвиденных расходов, задержки зарплаты, рассказал агентству "Прайм" рассказывает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Если пропадает необходимость в одной из пластиковых карт, лучше ее закрыть и получить из банка справку о закрытом счете, советует эксперт. Он также рекомендует искать выгоду в использовании карт, например, изучать спецпредложения банков и платежных систем, а также изучать недостатки. Например, с картой "Мир" можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбэк на турпоездки по России, но ее принимают не во всех странах мира.
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экономика, россия, михаил коган
Финансист назвал оптимальное для россиян число банковских карт
Финансист Коган посоветовал россиянам держать две дебетовые карты и одну кредитную