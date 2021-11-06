https://ria.ru/20211106/iran-1757877272.html

Лавров поговорил с главой МИД Ирана по телефону

Лавров поговорил с главой МИД Ирана по телефону - РИА Новости, 06.11.2021

Лавров поговорил с главой МИД Ирана по телефону

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону перспективы возобновления переговоров по ядерной сделке в... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:29

2021-11-06T14:29

2021-11-06T14:38

в мире

иран

вена

мид ирана

россия

тегеран (город)

франция

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781572_0:25:2733:1562_1920x0_80_0_0_a0202dc9c6c6ba3d5ae4f91673632112.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону перспективы возобновления переговоров по ядерной сделке в Вене, сообщило министерство иностранных дел России.Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.Ведомство отметило, что телефонный разговор состоялся 6 ноября по инициативе иранской стороны.Кроме того, по сообщению российского МИД, министры затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.

https://ria.ru/20211104/svpd-1757751653.html

https://ria.ru/20211104/iran-1757666424.html

иран

вена

россия

тегеран (город)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, вена, мид ирана, россия, тегеран (город), франция, джо байден, магатэ, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)