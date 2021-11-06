https://ria.ru/20211106/golod-1757848654.html
Смерть от голода на Украине
На Украине жившие на пенсию мать и дочь умерли от голода - РИА Новости, 06.11.2021
Смерть от голода на Украине
В городе Тернополь на западе Украины две местные жительницы умерли от голода, сообщает издание Zaxid.net. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T04:52
2021-11-06T04:52
2021-11-06T07:33
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В городе Тернополь на западе Украины две местные жительницы умерли от голода, сообщает издание Zaxid.net.Соседи погибших обратились в правоохранительные органы с жалобой на неприятный запах, исходящий из квартиры.Помимо двух тел, правоохранители обнаружили живую 55-летнюю женщину, которая была старшей дочерью погибшей хозяйки квартиры. По словам медиков, женщина долго голодала и весит всего 30 килограммов. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.Как рассказали соседи, месяц назад младшая сестра хозяйки еще выходила из дома за продуктами и на почту, оплачивать коммунальные услуги. В начале прошлого года она работала медсестрой в одной из городских больниц. После начала пандемии женщина уволилась и посвятила себя уходу за престарелой матерью и сестрой-инвалидом.Семья из трех женщин, предполагает издание, жила исключительно на пенсию матери и ее дочери-инвалида.
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в мире, украина, тернополь, ситуация на украине
04:52 06.11.2021 (обновлено: 07:33 06.11.2021)
На Украине жившие на пенсию мать и дочь умерли от голода
В Тернополе на Украине умерли от голода мать и дочь, жившие на пенсию
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
В городе Тернополь
на западе Украины
две местные жительницы умерли от голода, сообщает издание Zaxid.net
.
Соседи погибших обратились в правоохранительные органы с жалобой на неприятный запах, исходящий из квартиры.
"Зайдя в дом, работники Тернопольского райуправления полиции увидели на кровати мертвыми тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-летней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно две-три недели", - говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.
Помимо двух тел, правоохранители обнаружили живую 55-летнюю женщину, которая была старшей дочерью погибшей хозяйки квартиры. По словам медиков, женщина долго голодала и весит всего 30 килограммов. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.
Как рассказали соседи, месяц назад младшая сестра хозяйки еще выходила из дома за продуктами и на почту, оплачивать коммунальные услуги. В начале прошлого года она работала медсестрой в одной из городских больниц. После начала пандемии женщина уволилась и посвятила себя уходу за престарелой матерью и сестрой-инвалидом.
Семья из трех женщин, предполагает издание, жила исключительно на пенсию матери и ее дочери-инвалида.