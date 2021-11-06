https://ria.ru/20211106/galkin-1757846931.html

Стало известно, чем Галкин разозлил Украину

На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы - РИА Новости, 06.11.2021

Стало известно, чем Галкин разозлил Украину

Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу якобы "унизил" украинский язык, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T03:04

2021-11-06T03:04

2021-11-06T03:08

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максим галкин

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министерство культуры украины

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу якобы "унизил" украинский язык, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает портал "Обозреватель".Как пишет "Обозреватель", это произошло в выпуске музыкального шоу Галкина, в котором два певца из разных эпох оценивают творчество современных исполнителей. Так, в ролике с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner Галкину якобы не понравилось, что гости начали обсуждать Украину. Артист, как утверждается, попросил зрителей "сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык", а затем зачитал "позорно переделанное стихотворение" Шевченко.В начале ноября Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Сам артист пока не прокомментировал это решение.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

https://ria.ru/20211104/galkin-1757707785.html

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в мире, украина, максим галкин, тарас шевченко, служба безопасности украины, министерство культуры украины