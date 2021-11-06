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Стало известно, чем Галкин разозлил Украину
На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы - РИА Новости, 06.11.2021
Стало известно, чем Галкин разозлил Украину
Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу якобы "унизил" украинский язык, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:04
2021-11-06T03:08
в мире
украина
максим галкин
тарас шевченко
служба безопасности украины
министерство культуры украины
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу якобы "унизил" украинский язык, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает портал "Обозреватель".Как пишет "Обозреватель", это произошло в выпуске музыкального шоу Галкина, в котором два певца из разных эпох оценивают творчество современных исполнителей. Так, в ролике с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner Галкину якобы не понравилось, что гости начали обсуждать Украину. Артист, как утверждается, попросил зрителей "сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык", а затем зачитал "позорно переделанное стихотворение" Шевченко.В начале ноября Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Сам артист пока не прокомментировал это решение.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.
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в мире, украина, максим галкин, тарас шевченко, служба безопасности украины, министерство культуры украины
03:04 06.11.2021 (обновлено: 03:08 06.11.2021)
 
На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы

"Обозреватель": юморист Галкин "унизил" украинский язык в своем шоу

© Sputnik / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу якобы "унизил" украинский язык, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Как пишет "Обозреватель", это произошло в выпуске музыкального шоу Галкина, в котором два певца из разных эпох оценивают творчество современных исполнителей. Так, в ролике с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner Галкину якобы не понравилось, что гости начали обсуждать Украину. Артист, как утверждается, попросил зрителей "сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык", а затем зачитал "позорно переделанное стихотворение" Шевченко.
В начале ноября Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности". Сам артист пока не прокомментировал это решение.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 15:11
Захарова пошутила про Галкина в черном списке Минкультуры Украины
 
В миреУкраинаМаксим ГалкинТарас ШевченкоСлужба безопасности УкраиныМинистерство культуры Украины
 
 
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