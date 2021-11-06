https://ria.ru/20211106/episkop-1757899606.html

Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви

Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви - РИА Новости, 06.11.2021

Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви

Старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) умер в пятницу на 83-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T20:46

2021-11-06T20:46

2021-11-06T20:55

религия

алтайский край

минусинск

красноярский край

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757898808_0:90:901:596_1920x0_80_0_0_a19e0d957139de8d93d9bd1a10ffff34.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) умер в пятницу на 83-м году жизни, сообщает сайт РПСЦ."Вечером 5 ноября отошел ко Господу старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви преосвященный епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин)", - сообщает сайт РПСЦ.Епископ Силуян (в миру - Симон Анфиногенович Килин) родился 17 мая 1939 года в селе Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края и получил домашнее воспитание. В 1956 году он окончил среднюю школу, в 1958 - ремесленное училище в Новосибирске. В 1961 году стал послушником епископа Кишиневского Никодима (Латышева) и секретарем Кишиневской епархии.В 1966 году Килин был рукоположен в священники для Мазаракиевской (Покровской) церкви в Кишиневе. В 1987 году его перевели на служение в Минусинск Красноярского края, а в 1990 - возвели в сан протоиерея и назначили благочинным сибирских приходов.Освященный собор РПСЦ в октябре 1992 году поставил его в сан епископа Новосибирского и всея Сибири, хиротония Килина состоялась 18 октября 1992 года.С октября 1998 по апрель 1999 года Силуян (Килин) окормлял Христорождественский приход в Сиднее (Австралия), в 2004 году временно исполнял обязанности правящего архиерея Кишиневской и всея Молдавии епархии. При активной поддержке епископа Силуяна, сообщает сайт РПСЦ, открылись большинство действующих в настоящее время приходов Сибири и Дальнего Востока, было завершено строительство кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.

алтайский край

минусинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, минусинск, красноярский край, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)