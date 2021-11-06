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Религия
https://ria.ru/20211106/episkop-1757899606.html
Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви
Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви - РИА Новости, 06.11.2021
Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви
Старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) умер в пятницу на 83-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T20:46
2021-11-06T20:55
религия
алтайский край
минусинск
красноярский край
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) умер в пятницу на 83-м году жизни, сообщает сайт РПСЦ."Вечером 5 ноября отошел ко Господу старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви преосвященный епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин)", - сообщает сайт РПСЦ.Епископ Силуян (в миру - Симон Анфиногенович Килин) родился 17 мая 1939 года в селе Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края и получил домашнее воспитание. В 1956 году он окончил среднюю школу, в 1958 - ремесленное училище в Новосибирске. В 1961 году стал послушником епископа Кишиневского Никодима (Латышева) и секретарем Кишиневской епархии.В 1966 году Килин был рукоположен в священники для Мазаракиевской (Покровской) церкви в Кишиневе. В 1987 году его перевели на служение в Минусинск Красноярского края, а в 1990 - возвели в сан протоиерея и назначили благочинным сибирских приходов.Освященный собор РПСЦ в октябре 1992 году поставил его в сан епископа Новосибирского и всея Сибири, хиротония Килина состоялась 18 октября 1992 года.С октября 1998 по апрель 1999 года Силуян (Килин) окормлял Христорождественский приход в Сиднее (Австралия), в 2004 году временно исполнял обязанности правящего архиерея Кишиневской и всея Молдавии епархии. При активной поддержке епископа Силуяна, сообщает сайт РПСЦ, открылись большинство действующих в настоящее время приходов Сибири и Дальнего Востока, было завершено строительство кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.
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алтайский край, минусинск, красноярский край, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
20:46 06.11.2021 (обновлено: 20:55 06.11.2021)
 
Умер старейший архиерей Русской старообрядческой церкви

Старейший архиерей Русской старообрядческой церкви епископ Силуян умер на 83-м году жизни

© Фото : Кафедральный собор во имя Рождества БогородицыАрхиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян
Архиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : Кафедральный собор во имя Рождества Богородицы
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) умер в пятницу на 83-м году жизни, сообщает сайт РПСЦ.
"Вечером 5 ноября отошел ко Господу старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви преосвященный епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин)", - сообщает сайт РПСЦ.
Епископ Силуян (в миру - Симон Анфиногенович Килин) родился 17 мая 1939 года в селе Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края и получил домашнее воспитание. В 1956 году он окончил среднюю школу, в 1958 - ремесленное училище в Новосибирске. В 1961 году стал послушником епископа Кишиневского Никодима (Латышева) и секретарем Кишиневской епархии.
В 1966 году Килин был рукоположен в священники для Мазаракиевской (Покровской) церкви в Кишиневе. В 1987 году его перевели на служение в Минусинск Красноярского края, а в 1990 - возвели в сан протоиерея и назначили благочинным сибирских приходов.
Освященный собор РПСЦ в октябре 1992 году поставил его в сан епископа Новосибирского и всея Сибири, хиротония Килина состоялась 18 октября 1992 года.
С октября 1998 по апрель 1999 года Силуян (Килин) окормлял Христорождественский приход в Сиднее (Австралия), в 2004 году временно исполнял обязанности правящего архиерея Кишиневской и всея Молдавии епархии. При активной поддержке епископа Силуяна, сообщает сайт РПСЦ, открылись большинство действующих в настоящее время приходов Сибири и Дальнего Востока, было завершено строительство кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.
 
РелигияАлтайский крайМинусинскКрасноярский крайРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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