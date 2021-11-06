https://ria.ru/20211106/delo-1757852469.html

На Чукотке на угрожавшего в чатах подростка завели уголовное дело

На Чукотке на угрожавшего в чатах подростка завели уголовное дело - РИА Новости, 06.11.2021

На Чукотке на угрожавшего в чатах подростка завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который угрожал в мессенджере массовыми... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:58

2021-11-06T07:58

2021-11-06T08:19

происшествия

россия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ РФ.В октябре мэрия Анадыря сообщила, что ученики школы в Анадыре обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Школьники передали эту информацию руководству школы, и правоохранители задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам - бывшего ученика обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие."СУСК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник.Ранее в УФСБ сообщали, что юноша 2004 года рождения. Подросток пояснял, что написал угрозы из хулиганства, отметили в управлении.

https://ria.ru/20211015/chukotka-1754698062.html

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чукотка

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2021

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происшествия, россия, чукотка