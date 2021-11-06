https://ria.ru/20211106/chechnya-1757891946.html

Чечня первой в России завершила перепись населения

Чечня первой в России завершила перепись населения - РИА Новости, 06.11.2021

Чечня первой в России завершила перепись населения

Все жители Чечни прошли Всероссийскую перепись населения, сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T18:40

2021-11-06T18:40

2021-11-06T18:58

общество

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя — РИА Новости. Все жители Чечни прошли Всероссийскую перепись населения, сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев."Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", — рассказал он журналистам.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Для ее проведения в республике разместили 457 переписных и стационарных участков. В переписи задействовали 3238 человек, из них 2741 переписчиков.Это уже третья перепись в современной истории России: до этого они проходили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Полученную по итогам переписи информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20211019/perepis-1755153369.html

https://ria.ru/20211102/perepis-1757353552.html

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2021

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общество, чеченская республика (чечня), россия