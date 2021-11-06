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Чечня первой в России завершила перепись населения
Чечня первой в России завершила перепись населения - РИА Новости, 06.11.2021
Чечня первой в России завершила перепись населения
Все жители Чечни прошли Всероссийскую перепись населения, сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T18:40
2021-11-06T18:58
общество
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя — РИА Новости. Все жители Чечни прошли Всероссийскую перепись населения, сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев."Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", — рассказал он журналистам.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Для ее проведения в республике разместили 457 переписных и стационарных участков. В переписи задействовали 3238 человек, из них 2741 переписчиков.Это уже третья перепись в современной истории России: до этого они проходили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Полученную по итогам переписи информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
https://ria.ru/20211019/perepis-1755153369.html
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общество, чеченская республика (чечня), россия
18:40 06.11.2021 (обновлено: 18:58 06.11.2021)
 
Чечня первой в России завершила перепись населения

Чечня стала пока единственным российским регионом, завершившим перепись населения

© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте
Сотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 ноя — РИА Новости. Все жители Чечни прошли Всероссийскую перепись населения, сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев.
"Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", — рассказал он журналистам.
В переписном пункте во время проведения Всероссийской переписи населения в центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 10:38
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Для ее проведения в республике разместили 457 переписных и стационарных участков. В переписи задействовали 3238 человек, из них 2741 переписчиков.
Это уже третья перепись в современной истории России: до этого они проходили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Полученную по итогам переписи информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Во время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:33
В переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян
 
ОбществоЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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