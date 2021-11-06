https://ria.ru/20211106/bunt-1757843554.html
Украинцы готовы к вооруженному бунту
Украинцы выразили готовность поднять вооруженное восстание - РИА Новости, 06.11.2021
Украинцы готовы к вооруженному бунту
Каждый двадцатый украинец готов отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T01:14
2021-11-06T01:14
2021-11-06T02:14
в мире
украина
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155266/24/1552662429_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_f1367ebb173992fa4b9b2e4e6c7485c7.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Каждый двадцатый украинец готов отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.Отвечая на вопрос "Что вы будете делать, если ваши права и свободы нарушаются, на какие акции и формы протеста вы готовы?" шесть процентов участников опроса заявили о готовности участвовать в протестах с оружием в руках. Упоминались также варианты "перекрытие дорог", "пикетирование" и "бойкот власти".Более половины участников опроса заявили, что их права и свободы нарушаются, однако большинство респондентов не готовы к активным протестным действиям.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место.
https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155266/24/1552662429_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_414b758a56296d5cbd3c1c7d048a6a8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация на украине
01:14 06.11.2021 (обновлено: 02:14 06.11.2021)
Украинцы выразили готовность поднять вооруженное восстание
Опрос показал, что каждый двадцатый украинец готов к вооруженному бунту
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Каждый двадцатый украинец
готов отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты
социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.
Отвечая на вопрос "Что вы будете делать, если ваши права и свободы нарушаются, на какие акции и формы протеста вы готовы?" шесть процентов участников опроса заявили о готовности участвовать в протестах с оружием в руках. Упоминались также варианты "перекрытие дорог", "пикетирование" и "бойкот власти".
Более половины участников опроса заявили, что их права и свободы нарушаются, однако большинство респондентов не готовы к активным протестным действиям.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место.