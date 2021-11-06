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Украинцы готовы к вооруженному бунту
Украинцы выразили готовность поднять вооруженное восстание - РИА Новости, 06.11.2021
Украинцы готовы к вооруженному бунту
Каждый двадцатый украинец готов отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T01:14
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в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Каждый двадцатый украинец готов отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.Отвечая на вопрос "Что вы будете делать, если ваши права и свободы нарушаются, на какие акции и формы протеста вы готовы?" шесть процентов участников опроса заявили о готовности участвовать в протестах с оружием в руках. Упоминались также варианты "перекрытие дорог", "пикетирование" и "бойкот власти".Более половины участников опроса заявили, что их права и свободы нарушаются, однако большинство респондентов не готовы к активным протестным действиям.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место.
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в мире, украина, ситуация на украине
01:14 06.11.2021 (обновлено: 02:14 06.11.2021)
 
Украинцы выразили готовность поднять вооруженное восстание

Опрос показал, что каждый двадцатый украинец готов к вооруженному бунту

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомат Калашникова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Каждый двадцатый украинец готов отстаивать свои права и свободы с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.
Отвечая на вопрос "Что вы будете делать, если ваши права и свободы нарушаются, на какие акции и формы протеста вы готовы?" шесть процентов участников опроса заявили о готовности участвовать в протестах с оружием в руках. Упоминались также варианты "перекрытие дорог", "пикетирование" и "бойкот власти".
Более половины участников опроса заявили, что их права и свободы нарушаются, однако большинство респондентов не готовы к активным протестным действиям.
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