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https://ria.ru/20211106/aukus-1757856553.html
Россия ждет от сторон AUKUS ответы на вопросы по этому союзу, заявили в МИД
Россия ждет от сторон AUKUS ответы на вопросы по этому союзу, заявили в МИД - РИА Новости, 06.11.2021
Россия ждет от сторон AUKUS ответы на вопросы по этому союзу, заявили в МИД
Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, объявивших о создании союза AUKUS, ответов на вопросы, касающиеся этого объединения, разделяет озабоченность... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T09:15
2021-11-06T09:15
в мире
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, объявивших о создании союза AUKUS, ответов на вопросы, касающиеся этого объединения, разделяет озабоченность Китая, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия передала Штатам свои вопросы относительно создания альянса AUKUS и планов по передаче подлодок Австралии и планирует озвучить эти вопросы также Австралии и Великобритании. По его словам, среди прочего, эти вопросы включают следующий аспект: "как гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90% соотносится с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях"."Естественно, в Вене мы задаем эти вопросы в МАГАТЭ и, естественно, рассчитываем, что мы на них получим ответы. Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег", - сказал Белоусов."Наверное, государствам требуется больше времени и больше информации о том, как участники этого трехстороннего партнерства - США, Великобритания, Австралия - видят пути его реализации", - указал дипломат.По его словам, только получив полную информацию об этом можно будет делать какие-то выводы "и ставить какие-то вопросы относительно влияния этой инициативы на безопасность, на режим ядерного нераспространения, на соответствие этого партнерства тем обязательствам, которые имеют его участники в рамках различных международных соглашений".
https://ria.ru/20211106/aukus-1757855649.html
https://ria.ru/20211029/raskol-1756959990.html
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в мире, сша, оон, франция, сергей рябков, андрей белоусов, мид франции‎, магатэ, жан-ив ле дриан, россия, aukus
09:15 06.11.2021
 
Россия ждет от сторон AUKUS ответы на вопросы по этому союзу, заявили в МИД

В МИД рассказали, что Россия разделяет озабоченность Китая созданием союза AUKUS

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, объявивших о создании союза AUKUS, ответов на вопросы, касающиеся этого объединения, разделяет озабоченность Китая, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
09:04
Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД
Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия передала Штатам свои вопросы относительно создания альянса AUKUS и планов по передаче подлодок Австралии и планирует озвучить эти вопросы также Австралии и Великобритании. По его словам, среди прочего, эти вопросы включают следующий аспект: "как гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90% соотносится с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях".
"Естественно, в Вене мы задаем эти вопросы в МАГАТЭ и, естественно, рассчитываем, что мы на них получим ответы. Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег", - сказал Белоусов.
"Наверное, государствам требуется больше времени и больше информации о том, как участники этого трехстороннего партнерства - США, Великобритания, Австралия - видят пути его реализации", - указал дипломат.
По его словам, только получив полную информацию об этом можно будет делать какие-то выводы "и ставить какие-то вопросы относительно влияния этой инициативы на безопасность, на режим ядерного нераспространения, на соответствие этого партнерства тем обязательствам, которые имеют его участники в рамках различных международных соглашений".
Ослабление карантинного режима во Франции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 23:48
США заявили об отсутствии раскола в отношениях с Францией из-за AUKUS
 
В миреСШАООНФранцияСергей РябковАндрей БелоусовМИД Франции‎МАГАТЭЖан-Ив Ле ДрианРоссияAUKUS
 
 
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