Россия ждет от сторон AUKUS ответы на вопросы по этому союзу, заявили в МИД
В МИД рассказали, что Россия разделяет озабоченность Китая созданием союза AUKUS
ООН, 6 ноя – РИА Новости. Россия ждет от США, Великобритании и Австралии, объявивших о создании союза AUKUS, ответов на вопросы, касающиеся этого объединения, разделяет озабоченность Китая, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия передала Штатам свои вопросы относительно создания альянса AUKUS и планов по передаче подлодок Австралии и планирует озвучить эти вопросы также Австралии и Великобритании. По его словам, среди прочего, эти вопросы включают следующий аспект: "как гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90% соотносится с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях".
"Естественно, в Вене мы задаем эти вопросы в МАГАТЭ и, естественно, рассчитываем, что мы на них получим ответы. Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег", - сказал Белоусов.
"Наверное, государствам требуется больше времени и больше информации о том, как участники этого трехстороннего партнерства - США, Великобритания, Австралия - видят пути его реализации", - указал дипломат.
По его словам, только получив полную информацию об этом можно будет делать какие-то выводы "и ставить какие-то вопросы относительно влияния этой инициативы на безопасность, на режим ядерного нераспространения, на соответствие этого партнерства тем обязательствам, которые имеют его участники в рамках различных международных соглашений".