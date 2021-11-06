https://ria.ru/20211106/arest-1757896360.html

В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя

В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя - РИА Новости, 06.11.2021

В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя

Суд отправил до 4 января под домашний арест адвоката, задержанного в Тобольске по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью следователю УМВД по Тюменской... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T19:40

2021-11-06T19:40

2021-11-06T19:46

происшествия

тюменская область

тобольск

умвд по тюменской области

россия

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ТЮМЕНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд отправил до 4 января под домашний арест адвоката, задержанного в Тобольске по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью следователю УМВД по Тюменской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.По данным следствия, в ночь на 5 ноября подозреваемый в номере тобольской гостиницы во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил следователя регионального УМВД России в область головы."Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 43-летнего адвоката Вадима Силина. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года", - говорится в сообщении.После инцидента пострадавшего госпитализировали в местную больницу для оказания медицинской помощи. Свидетели допрошены, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили ранее в региональном СУСК.

https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

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происшествия, тюменская область, тобольск, умвд по тюменской области, россия