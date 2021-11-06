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В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя
В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя - РИА Новости, 06.11.2021
В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя
Суд отправил до 4 января под домашний арест адвоката, задержанного в Тобольске по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью следователю УМВД по Тюменской... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T19:40
2021-11-06T19:46
происшествия
тюменская область
тобольск
умвд по тюменской области
россия
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд отправил до 4 января под домашний арест адвоката, задержанного в Тобольске по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью следователю УМВД по Тюменской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.По данным следствия, в ночь на 5 ноября подозреваемый в номере тобольской гостиницы во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил следователя регионального УМВД России в область головы."Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 43-летнего адвоката Вадима Силина. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года", - говорится в сообщении.После инцидента пострадавшего госпитализировали в местную больницу для оказания медицинской помощи. Свидетели допрошены, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили ранее в региональном СУСК.
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тюменская область
тобольск
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происшествия, тюменская область, тобольск, умвд по тюменской области, россия
19:40 06.11.2021 (обновлено: 19:46 06.11.2021)
 
В Тобольске арестовали адвоката, обвиняемого в избиении следователя

Тобольского адвоката, обвиняемого в избиении следователя УМВД, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд отправил до 4 января под домашний арест адвоката, задержанного в Тобольске по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью следователю УМВД по Тюменской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в ночь на 5 ноября подозреваемый в номере тобольской гостиницы во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил следователя регионального УМВД России в область головы.
"Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 43-летнего адвоката Вадима Силина. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года", - говорится в сообщении.
После инцидента пострадавшего госпитализировали в местную больницу для оказания медицинской помощи. Свидетели допрошены, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили ранее в региональном СУСК.
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ПроисшествияТюменская областьТобольскУМВД по Тюменской областиРоссия
 
 
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