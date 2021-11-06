https://ria.ru/20211106/alimenty-1757870771.html

Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов

Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов - РИА Новости, 06.11.2021

Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов

Если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств, чтобы материально содержать две семьи, государство должно взять на себя выплату алиментов первой РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:50

2021-11-06T12:50

2021-11-06T12:50

общество

владимир жириновский

лдпр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750791767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c4c72fb0509ac0bd2c35575ace562.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств, чтобы материально содержать две семьи, государство должно взять на себя выплату алиментов первой семье, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств на содержание двух семей. Так мы создадим комфортные условия для жизни всем детям", - написал Жириновский в своем аккаунте в Twitter.

https://ria.ru/20210721/alimenty-1742164162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир жириновский, лдпр, россия