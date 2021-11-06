https://ria.ru/20211106/alimenty-1757870771.html
Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов
Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов - РИА Новости, 06.11.2021
Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов
Если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств, чтобы материально содержать две семьи, государство должно взять на себя выплату алиментов первой РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:50
2021-11-06T12:50
2021-11-06T12:50
общество
владимир жириновский
лдпр
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств, чтобы материально содержать две семьи, государство должно взять на себя выплату алиментов первой семье, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств на содержание двух семей. Так мы создадим комфортные условия для жизни всем детям", - написал Жириновский в своем аккаунте в Twitter.
https://ria.ru/20210721/alimenty-1742164162.html
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общество, владимир жириновский, лдпр, россия
Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов
Жириновский предложил государству выплачивать алименты, если мужчина женится второй раз