Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
Американский генерал Ходжес призвал поставить во главе ВСУ владеющих английским офицеров
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украине необходимо обновить офицерский состав вооруженных сил, поставив на должности закаленные в боях молодые кадры, владеющие английским языком. Такой совет в эфире YouTube-канала "Исландия" дал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
"Офицеры, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО", - заявил он.
По утверждению Ходжеса, если все офицеры смогут общаться на английском языке, "это окупит огромные дивиденды".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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