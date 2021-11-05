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Украинцы постучатся в НАТО с помощью языка

Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО - РИА Новости, 05.11.2021

Украинцы постучатся в НАТО с помощью языка

Украине необходимо обновить офицерский состав вооруженных сил, поставив на должности закаленные в боях молодые кадры, владеющие английским языком. Такой совет в РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T02:15

2021-11-05T02:15

2021-11-05T02:15

в мире

украина

сша

нато

верховная рада украины

бен ходжес

ситуация на украине

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украине необходимо обновить офицерский состав вооруженных сил, поставив на должности закаленные в боях молодые кадры, владеющие английским языком. Такой совет в эфире YouTube-канала "Исландия" дал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.По утверждению Ходжеса, если все офицеры смогут общаться на английском языке, "это окупит огромные дивиденды".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Сегодня главное препятствие для вступления Украины в альянс — ситуация в Донбассе. Согласно уставу организации, государства с неразрешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами туда не принимают.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, нато, верховная рада украины, бен ходжес, ситуация на украине