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На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик
На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик - РИА Новости, 05.11.2021
На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик
В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Самолет Ан-12... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:25
2021-11-05T08:49
происшествия
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
иркутск
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и два — Украины.Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Они рассматривают три версии причин ЧП: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
иркутск
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происшествия, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск
08:25 05.11.2021 (обновлено: 08:49 05.11.2021)
 
На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик

Спасатели обнаружили второй черный ящик на месте крушения Ан-12 под Иркутском

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники СПСЧ расчищают просеку для подъезда техники к месту падения самолета Ан-12
Сотрудники СПСЧ расчищают просеку для подъезда техники к месту падения самолета Ан-12 - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура.
Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и два — Украины.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Они рассматривают три версии причин ЧП: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
Крушение Ан-12 под Иркутском
© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
1 из 8

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
2 из 8

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
3 из 8

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

Документы на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
4 из 8

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service

После крушения самолета завели уголовное дело.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
5 из 8

После крушения самолета завели уголовное дело.

© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
© Фото : МЧС России

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия крушения грузового самолета под Иркутском
6 из 8

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

Обломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение и сгоревшего в Иркутской области
7 из 8

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

Шасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
8 из 8

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
2 из 8

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
4 из 8

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 8

После крушения самолета завели уголовное дело.

© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
6 из 8

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

© Фото : МЧС России
7 из 8

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияАн-12Крушение самолета Ан-12 под ИркутскомИркутск
 
 
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