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На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик

На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик - РИА Новости, 05.11.2021

На месте крушения Ан-12 под Иркутском обнаружили второй черный ящик

В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Самолет Ан-12... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:25

2021-11-05T08:25

2021-11-05T08:49

происшествия

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и два — Украины.Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Они рассматривают три версии причин ЧП: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

иркутск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск