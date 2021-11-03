https://ria.ru/20211103/krushenie-1757629806.html

Крушение Ан-12 под Иркутском

Крушение Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Крушение Ан-12 под Иркутском

В Иркутской области разбился самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". Все находившиеся на борту люди погибли. Кадры с места трагедии — в фотоленте... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:26

2021-11-03T19:26

2021-11-03T19:30

фото

иркутская область

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

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В Иркутской области разбился самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". Все находившиеся на борту люди погибли. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

иркутская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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