https://ria.ru/20211105/veto-1757779150.html

Посол ЮАР в России выступил против права вето в Совбезе ООН

Посол ЮАР в России выступил против права вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 05.11.2021

Посол ЮАР в России выступил против права вето в Совбезе ООН

ЮАР выступает против права вето, которым обладают только пять постоянных членов Совбеза ООН, считает эту систему нечестной, нуждающейся в изменениях, заявил в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:19

2021-11-05T10:19

2021-11-05T11:51

в мире

юар

совет безопасности оон

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ЮАР выступает против права вето, которым обладают только пять постоянных членов Совбеза ООН, считает эту систему нечестной, нуждающейся в изменениях, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука."Мы убеждены, что Совбез ООН должен быть реформирован, чтобы в равной степени представлять интересы народов мира. Мы также выступаем против права вето. Это нечестно. Но мы понимаем историю создания этой организации. Мы знаем, как она была придумана и как она сейчас обходится без единого постоянного представителя из Латинской Америки. Нет ни одного постоянного участника с Ближнего Востока. Ни одного – из Африки. Так быть не может", - сказал он.По его словам, эта "несправедливая система" не отражает реальность."Призывать к реформированию Совбеза ООН... ЮАР начала с самого первого дня, как укрепилась на мировой арене. И мы, как эхо, продолжаем это повторять и сегодня. Это несправедливая система, не отражающая реальность", - сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации. До этого президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199766.html

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, юар, совет безопасности оон, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)