https://ria.ru/20211105/vaktsina-1757781177.html

В ЮАР рассказали о процессе признания "Спутника V" регулятором

В ЮАР рассказали о процессе признания "Спутника V" регулятором - РИА Новости, 05.11.2021

В ЮАР рассказали о процессе признания "Спутника V" регулятором

ЮАР не может ускорить процесс признания российской вакцины "Спутник V", так как ждет решения независимого регулятора, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:41

2021-11-05T10:41

2021-11-05T11:51

распространение коронавируса

в мире

юар

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ЮАР не может ускорить процесс признания российской вакцины "Спутник V", так как ждет решения независимого регулятора, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука."По поводу "Спутника V" южноафриканский независимый медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины данные относительно влияния препарата на риск заражения ВИЧ. Мы следуем указаниям врачей и ученых, тому, что говорят представители SAPHRA. Окончательное решение будет принято только после того, как регулятор разрешит все спорные моменты. Даже министр здравоохранения не может повлиять на этот процесс, это независимая исследовательская организация, которая занимается признанием препаратов", - сказал он.При этом он отметил, что в ЮАР недавно перешли к вакцинации молодежи, а все граждане старше 30 уже были вакцинированы вакцинами Pfizer и J&J, потому что ЮАР производит эту вакцину для всего остального мира."Поскольку я нахожусь в России, я вакцинировался "Спутником V", но если бы у меня была возможность, я бы прививался одной из четырех вакцин, признанных соответствующим органом в ЮАР. На подходе новая вакцина – из Китая, которая еще не применялась, она станет пятой для выбора в ЮАР в скором времени. У нас нет проблем с вакцинами", - пояснил посол ЮАР.Читайте полный текст интервью >>

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в мире, юар, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)