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В Минэнерго Украины заявили о контрактах на поставки угля из трех стран

В Минэнерго Украины заявили о контрактах на поставки угля из трех стран - РИА Новости, 05.11.2021

В Минэнерго Украины заявили о контрактах на поставки угля из трех стран

Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:32

2021-11-05T13:32

2021-11-05T13:32

в мире

украина

министерство энергетики и угольной промышленности украины

андрей герус

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Шмыгаль заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом."Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР", - сказал Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Раде.По его словам, стоимость импортного угля достигает 300 долларов за тонн. Вместе с тем Галущенко сказал, что в ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 миллиона тонн угля.Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html

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в мире, украина, министерство энергетики и угольной промышленности украины, андрей герус