Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля
В Нур-Султане опровергли заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
НУР-СУЛТАН, 5 ноя - РИА Новости. Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь "некоторые ограничения" из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в четверг заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
"Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", - сказал РИА Новости пресс-секретарь МИИР Мадияр Уакпаев.
В конце октября Герус же заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом.