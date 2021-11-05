https://ria.ru/20211105/ugol-1757774868.html

Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля

Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля - РИА Новости, 05.11.2021

Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля

Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь "некоторые ограничения" из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:13

2021-11-05T09:13

2021-11-05T09:13

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НУР-СУЛТАН, 5 ноя - РИА Новости. Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь "некоторые ограничения" из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в четверг заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.В конце октября Герус же заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html

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экономика, в мире, украина, казахстан, россия