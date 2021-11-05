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Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID - РИА Новости, 05.11.2021
Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
Сотрудник Белого дома, который сопровождал президента США Джо Байдена в ходе европейского турне, сдал положительный тест на коронавирус, передает агентство... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:47
2021-11-05T02:47
2021-11-05T02:55
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудник Белого дома, который сопровождал президента США Джо Байдена в ходе европейского турне, сдал положительный тест на коронавирус, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Как сообщается, этот сотрудник и еще несколько человек из американской делегации, после того как Байден посетил климатический саммит в Глазго, остались в Шотландии из-за опасений дальнейшей передачи инфекции.Сотрудник с положительным результатом на COVID-19 находится в карантине и ожидает еще одного ПЦР-теста. Предположительно, он не имел тесных контактов с Байденом.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась от планировавшейся поездки в Европу из-за коронавирусной инфекции, выявленной у членов ее семьи. Позднее сама Псаки сдала положительный тест на COVID-19. По словам источников, заражение Псаки и случай в европейском турне, по всей видимости, не связаны между собой.
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в мире, сша, джо байден
02:47 05.11.2021 (обновлено: 02:55 05.11.2021)
Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
Блумберг: сопровождавший Байдена в Европе сотрудник сдал положительный тест на COVID-19