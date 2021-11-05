https://ria.ru/20211105/telegram-1757790901.html

Telegram начал тестирование рекламных сообщений

Telegram начал тестирование рекламных сообщений - РИА Новости, 05.11.2021

Telegram начал тестирование рекламных сообщений

Мессенджер Telegram начинает тестирование рекламных сообщений, гласит публикация основателя мессенджера Павла Дурова, которая стала появляться в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:27

2021-11-05T12:27

2021-11-05T12:27

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram начинает тестирование рекламных сообщений, гласит публикация основателя мессенджера Павла Дурова, которая стала появляться в Telegram-каналах вечером в четверг.В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу - сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами."Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" - говорится в сообщении с пометкой "sponsored", которое подписано Павлом Дуровым.Мессенджер отмечал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале отмечал, что платформа не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он добавил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии, а доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone, Windows и Linux.

https://ria.ru/20211026/telegram-1756386250.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, павел дуров, apple ios, google android, telegram (приложение), windows