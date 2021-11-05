Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/telegram-1757790901.html
Telegram начал тестирование рекламных сообщений
Telegram начал тестирование рекламных сообщений - РИА Новости, 05.11.2021
Telegram начал тестирование рекламных сообщений
Мессенджер Telegram начинает тестирование рекламных сообщений, гласит публикация основателя мессенджера Павла Дурова, которая стала появляться в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:27
2021-11-05T12:27
технологии
павел дуров
apple ios
google android
telegram (приложение)
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a2a0ff03731a8d4697dd5f6f74aa597c.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram начинает тестирование рекламных сообщений, гласит публикация основателя мессенджера Павла Дурова, которая стала появляться в Telegram-каналах вечером в четверг.В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу - сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами."Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" - говорится в сообщении с пометкой "sponsored", которое подписано Павлом Дуровым.Мессенджер отмечал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале отмечал, что платформа не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он добавил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии, а доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone, Windows и Linux.
https://ria.ru/20211026/telegram-1756386250.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3f9119dc0fa93d29f280da4ac3f64400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, павел дуров, apple ios, google android, telegram (приложение), windows
12:27 05.11.2021
 
Telegram начал тестирование рекламных сообщений

Дуров сообщил о начале тестирования рекламных сообщений в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram начинает тестирование рекламных сообщений, гласит публикация основателя мессенджера Павла Дурова, которая стала появляться в Telegram-каналах вечером в четверг.
В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу - сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами.
"Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" - говорится в сообщении с пометкой "sponsored", которое подписано Павлом Дуровым.
Мессенджер отмечал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале отмечал, что платформа не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он добавил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии, а доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone, Windows и Linux.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 20:04
Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей
 
ТехнологииПавел ДуровApple iOSGoogle AndroidTelegram (приложение)Windows
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа