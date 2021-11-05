https://ria.ru/20211105/shkolniki-1757787969.html
Петербургские школьники вернутся к очному обучению
Петербургские школьники вернутся к очному обучению - РИА Новости, 05.11.2021
Петербургские школьники вернутся к очному обучению
Школьники в Санкт-Петербурге с 8 ноября вернутся к очному обучению, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:52
2021-11-05T11:52
2021-11-05T11:52
распространение коронавируса
образование - общество
санкт-петербург
ирина потехина
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Школьники в Санкт-Петербурге с 8 ноября вернутся к очному обучению, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.Она отметила, что двухнедельные каникулы в школах подходят к концу.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" вице-губернатор напомнила, как было организовано обучение в школах Петербурга в прошлом году. По ее словам, тогда директора школ ежедневно отслеживали ситуацию и оперативно отправляли на карантин классы. Большинство из них не просто уходили домой, а дистанционно учились. Родители при необходимости выбирали для ребенка смешанный формат. Чтобы организовать эту работу, город мобилизовал целую команду педагогов из 300 человек, которые записали для 5-11 классов мини-уроки по изучаемой программе. Педуниверситет имени Герцена запустил "продленку на удаленке" - студенты в режиме онлайн помогали оставшимся дома детям делать домашние задания."Сегодня все эти форматы стали уже привычными. И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно", - написала Потехина.
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образование - общество, санкт-петербург, ирина потехина, коронавирус в россии
Петербургские школьники вернутся к очному обучению
Петербургские школьники вернутся к очному обучению с 8 ноября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости.
Школьники в Санкт-Петербурге
с 8 ноября вернутся к очному обучению, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина
.
Она отметила, что двухнедельные каникулы в школах подходят к концу.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" вице-губернатор напомнила, как было организовано обучение в школах Петербурга в прошлом году. По ее словам, тогда директора школ ежедневно отслеживали ситуацию и оперативно отправляли на карантин классы. Большинство из них не просто уходили домой, а дистанционно учились. Родители при необходимости выбирали для ребенка смешанный формат. Чтобы организовать эту работу, город мобилизовал целую команду педагогов из 300 человек, которые записали для 5-11 классов мини-уроки по изучаемой программе. Педуниверситет имени Герцена запустил "продленку на удаленке" - студенты в режиме онлайн помогали оставшимся дома детям делать домашние задания.
"Сегодня все эти форматы стали уже привычными. И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно", - написала Потехина.