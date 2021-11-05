Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/shkolniki-1757787969.html
Петербургские школьники вернутся к очному обучению
Петербургские школьники вернутся к очному обучению - РИА Новости, 05.11.2021
Петербургские школьники вернутся к очному обучению
Школьники в Санкт-Петербурге с 8 ноября вернутся к очному обучению, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:52
2021-11-05T11:52
распространение коронавируса
образование - общество
санкт-петербург
ирина потехина
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Школьники в Санкт-Петербурге с 8 ноября вернутся к очному обучению, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.Она отметила, что двухнедельные каникулы в школах подходят к концу.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" вице-губернатор напомнила, как было организовано обучение в школах Петербурга в прошлом году. По ее словам, тогда директора школ ежедневно отслеживали ситуацию и оперативно отправляли на карантин классы. Большинство из них не просто уходили домой, а дистанционно учились. Родители при необходимости выбирали для ребенка смешанный формат. Чтобы организовать эту работу, город мобилизовал целую команду педагогов из 300 человек, которые записали для 5-11 классов мини-уроки по изучаемой программе. Педуниверситет имени Герцена запустил "продленку на удаленке" - студенты в режиме онлайн помогали оставшимся дома детям делать домашние задания."Сегодня все эти форматы стали уже привычными. И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно", - написала Потехина.
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757418490.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c744d65b16a31208251bec19ed18cfca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование - общество, санкт-петербург, ирина потехина, коронавирус в россии
11:52 05.11.2021
 
Петербургские школьники вернутся к очному обучению

Петербургские школьники вернутся к очному обучению с 8 ноября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Школьники в Санкт-Петербурге с 8 ноября вернутся к очному обучению, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
Она отметила, что двухнедельные каникулы в школах подходят к концу.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" вице-губернатор напомнила, как было организовано обучение в школах Петербурга в прошлом году. По ее словам, тогда директора школ ежедневно отслеживали ситуацию и оперативно отправляли на карантин классы. Большинство из них не просто уходили домой, а дистанционно учились. Родители при необходимости выбирали для ребенка смешанный формат. Чтобы организовать эту работу, город мобилизовал целую команду педагогов из 300 человек, которые записали для 5-11 классов мини-уроки по изучаемой программе. Педуниверситет имени Герцена запустил "продленку на удаленке" - студенты в режиме онлайн помогали оставшимся дома детям делать домашние задания.
"Сегодня все эти форматы стали уже привычными. И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно", - написала Потехина.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 17:24Распространение коронавируса
В Петербурге сообщили о высоких темпах вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбразование - ОбществоСанкт-ПетербургИрина ПотехинаКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа