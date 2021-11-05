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Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии
Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 05.11.2021
Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии
Прочный мир в Европе и решение ряда глобальных и региональных проблем возможны только вместе с Россией, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:49
2021-11-05T12:06
в мире
франция
москва
ангела меркель
мид австрии
себастьян курц
эммануэль макрон
россия
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Прочный мир в Европе и решение ряда глобальных и региональных проблем возможны только вместе с Россией, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.По его словам, отношения между Брюсселем и Москвой серьезно пострадали на фоне входа Крыма в состав России, кризиса на востоке Украины, дел Скрипалей и Навального. Австрия как член ЕС привержена двойственному подходу Европейского Союза в отношениях с Россией, отметил Линхарт."Если красные линии пересекаются, мы, как ЕС, не можем переходить к повестке дня и предпринимаем соответствующие шаги, прежде всего для соблюдения международного права. В то же время мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Европейским Союзом и Россией. Потому что только вместе с Россией можно решить ряд региональных и глобальных проблем и обеспечить прочный мир в Европе", - заявил Линхарт.Он отметил, что в настоящее время ему не известно о каких-либо конкретных дискуссиях о проведении саммита Москва-Брюссель. Идею такой встречи озвучивали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, а бывший канцлер Австрии Себастьян Курц активно ее поддержал.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211015/rakety-1754614028.html
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в мире, франция, москва, ангела меркель, мид австрии, себастьян курц, эммануэль макрон, россия
11:49 05.11.2021 (обновлено: 12:06 05.11.2021)
 
Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии уверен, что решение глобальных проблем возможно только вместе с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Прочный мир в Европе и решение ряда глобальных и региональных проблем возможны только вместе с Россией, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.
По его словам, отношения между Брюсселем и Москвой серьезно пострадали на фоне входа Крыма в состав России, кризиса на востоке Украины, дел Скрипалей и Навального. Австрия как член ЕС привержена двойственному подходу Европейского Союза в отношениях с Россией, отметил Линхарт.
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"Если красные линии пересекаются, мы, как ЕС, не можем переходить к повестке дня и предпринимаем соответствующие шаги, прежде всего для соблюдения международного права. В то же время мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Европейским Союзом и Россией. Потому что только вместе с Россией можно решить ряд региональных и глобальных проблем и обеспечить прочный мир в Европе", - заявил Линхарт.
Он отметил, что в настоящее время ему не известно о каких-либо конкретных дискуссиях о проведении саммита Москва-Брюссель. Идею такой встречи озвучивали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, а бывший канцлер Австрии Себастьян Курц активно ее поддержал.
Читайте полный текст интервью >>
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