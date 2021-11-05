https://ria.ru/20211105/rossiya-1757787601.html

Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии

Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 05.11.2021

Прочный мир в Европе возможен только с Россией, заявил глава МИД Австрии

Прочный мир в Европе и решение ряда глобальных и региональных проблем возможны только вместе с Россией, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:49

2021-11-05T11:49

2021-11-05T12:06

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москва

ангела меркель

мид австрии

себастьян курц

эммануэль макрон

россия

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Прочный мир в Европе и решение ряда глобальных и региональных проблем возможны только вместе с Россией, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.По его словам, отношения между Брюсселем и Москвой серьезно пострадали на фоне входа Крыма в состав России, кризиса на востоке Украины, дел Скрипалей и Навального. Австрия как член ЕС привержена двойственному подходу Европейского Союза в отношениях с Россией, отметил Линхарт."Если красные линии пересекаются, мы, как ЕС, не можем переходить к повестке дня и предпринимаем соответствующие шаги, прежде всего для соблюдения международного права. В то же время мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Европейским Союзом и Россией. Потому что только вместе с Россией можно решить ряд региональных и глобальных проблем и обеспечить прочный мир в Европе", - заявил Линхарт.Он отметил, что в настоящее время ему не известно о каких-либо конкретных дискуссиях о проведении саммита Москва-Брюссель. Идею такой встречи озвучивали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, а бывший канцлер Австрии Себастьян Курц активно ее поддержал.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211015/rakety-1754614028.html

https://ria.ru/20211105/udar-1757775971.html

франция

москва

россия

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в мире, франция, москва, ангела меркель, мид австрии, себастьян курц, эммануэль макрон, россия