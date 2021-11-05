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Михаэль Линхарт: прочный мир в Европе возможен только вместе с Россией

Михаэль Линхарт: прочный мир в Европе возможен только вместе с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

Михаэль Линхарт: прочный мир в Европе возможен только вместе с Россией

Ситуация на европейском газовом рынке остается напряженной. Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт рассказал в интервью РИА Новости, как Вена относится к... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:00

2021-11-05T12:00

2021-11-05T14:38

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Ситуация на европейском газовом рынке остается напряженной. Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт рассказал в интервью РИА Новости, как Вена относится к намерению России увеличить объемы газа в европейских хранилищах, что думает о проекте "Северный поток — 2" и его влиянии на безопасность энергоснабжения Европы. Линхарт также пояснил, почему Брюсселю необходимо оставаться в диалоге с Москвой, несмотря на разногласия, и прокомментировал текущий уровень двусторонних отношений Австрии и России и приоритетные задачи в своей работе с Москвой. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.— Вы недавно заняли кресло главы МИД. Какие вы ставите перед собой первоочередные задачи в работе с Москвой?— У Австрии и России традиционно хорошие и прагматичные отношения. Это находит отражение в регулярных прямых контактах, даже на самом высоком уровне, и в тесном сотрудничестве в сферах бизнеса, культуры, туризма, науки, образования и в межчеловеческом обмене. К сожалению, пандемия также наложила отпечаток на наши двусторонние отношения: мы зафиксировали болезненный спад в объеме двусторонней торговли и туризме. Поэтому для меня очень важно как можно быстрее восстановить наши двусторонние отношения до докризисного уровня и дальше развивать отношения в интересах наших двух стран. Благодаря "Сочинскому диалогу", платформе для контактов между представителями гражданского общества Австрии и России, запущенной в 2019 году, стало возможным поддерживать диалог даже во время пандемии.— Планируете ли контакты с российским коллегой Лавровым и когда? Есть ли в планах визит в Москву?— Я, конечно, с нетерпением жду возможности лично познакомиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и продолжить интенсивный обмен, который шел под руководством моего предшественника и нынешнего канцлера Александера Шалленберга. Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов.— Отношения России и ЕС находятся на крайне низком уровне. Что может вывести их из тупика? Может ли Австрия, известная своей традиционно миротворческой ролью, внести свой вклад и стать площадкой для саммита Москвы и Брюсселя, идея проведения которого сейчас обсуждается?— Отношения между Европейским Союзом и Россией серьезно пострадали после незаконной аннексии Крымского полуострова и города Севастополя*, дестабилизации восточной Украины, дел Скрипалей и Навального. Как член ЕС мы привержены двойственному подходу Европейского Союза в его отношениях с Россией. Если красные линии пересекаются, мы, как ЕС, не можем переходить к повестке дня и предпринимаем соответствующие шаги, прежде всего для соблюдения международного права. В то же время мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Европейским Союзом и Россией. Потому что только вместе с Россией можно решить ряд региональных и глобальных проблем и обеспечить прочный мир в Европе. В настоящее время нам не известно о каких-либо конкретных дискуссиях о проведении саммита Москва-Брюссель.— Как вы оцениваете намерение РФ увеличить объёмы газа в хранилищах в Европе после заполнения собственных объемов, а именно после 8 ноября?— Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения.— Газопровод "Северный поток — 2" скоро будет запущен, при этом до сих пор звучат голоса против. В частности, немецкие "Зеленые", которые должны войти в кабмин, активно выступать против проекта, утверждая, что он угрожает европейским интересам. Считаете ли вы подобные заявления обоснованными? Какова позиция Австрии на этот счет?— Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности.— Последнее время все больше говорят, что ВОЗ может одобрить "Спутник V " до конца этого года. Будет ли "Спутник V" приниматься в Австрии в случае признания вакцины со стороны ВОЗ? Или Австрия будет ждать решения EMA (Европейского агентства по лекарственным средствам – ред.)?— Ответственные органы здравоохранения Австрии на основании профессиональных критериев решают, какие вакцины признаются при въезде. В дополнение к вакцинам, одобренным EMA, недавно были признаны две вакцины, получившие экстренное одобрение ВОЗ.— Считаете ли вы необходимым взаимное признание ЕС и Россией сертификатов вакцинации для восстановления свободы передвижения? В какой момент, по вашему мнению, это будет возможно и целесообразно?— Переговоры между ЕС и рядом третьих стран о взаимном признании сертификатов продолжаются. Для Австрии как туристической страны особенно важно как можно быстрее восстановить мобильность. В то же время ясно, что поездки также должны быть безопасными, пока мы боремся с последствиями пандемии COVID-19 на международном уровне.— Россия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Австрией. Готова ли Вена поддержать это предложение и ответить тем же?— Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными.— Переговоры по СВПД, как ожидается, возобновятся до конца ноября. Пройдут ли они в Вене? Обращались ли уже к австрийским властям участники переговорного процесса с просьбой организовать очередной раунд? В какие дни пройдет эта встреча?— Вена по-прежнему готова быть площадкой для переговоров, мы уже сделали все необходимые приготовления для приема делегаций в Австрии. По состоянию на сегодня более точной информации о расписании нет. Однако очень важно, чтобы переговоры возобновились как можно скорее. На наш взгляд, альтернативы возвращению за стол переговоров нет.— Как вы оцениваете первые результаты пребывания у власти в Афганистане "Талибана"**? Что вы думаете по поводу призывов разморозить зарубежные счета афганских властей, чтобы "Талибан"** мог воспользоваться этими средствами? Какие вы видите риски, и при каких условиях это могло бы быть сделано?— С момента прихода к власти "Талибана"** Европейский Союз и Австрия настаивали, среди прочего, на формировании инклюзивного правительства, полного и беспрепятственного гуманитарного доступа и уважения прав человека, особенно женщин и девочек. Европейский Союз и Австрия будут оценивать талибов по этим критериям и по их действиям. К сожалению, мы констатируем, что сейчас ситуация развивается в другом направлении. Нашим приоритетом является поддержка нуждающегося афганского народа. Вот почему международное сообщество значительно увеличило гуманитарную помощь Афганистану. Австрия предоставляет самый крупный пакет экстренной помощи в размере 20 миллионов евро и сотрудничает здесь с такими партнерами, как Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста. Кризис в Афганистане может перерасти в более крупный "пожар". Только на прошлой неделе я был в Катаре и говорил, в частности, с премьер-министром и министром иностранных дел о ситуации в Афганистане. На этой неделе я отправляюсь в Центральную Азию, чтобы дать понять государствам региона, что мы не оставим их в беде.— Какие страны и когда вы собираетесь посетить в рамках вашей поездки по Центральной Азии? Какие встречи запланированы и какие темы в повестке дня?— Как и в случае с моим обменом мнениями в Дохе, одной из центральных тем моей поездки в Центральную Азию будет кризис в Афганистане. С нашей точки зрения, важно вовлечь в переговоры весь регион, потому что ситуация в области безопасности и гуманитарная ситуация в Афганистане может захватить весь регион и превратиться в массовый пожар. Поэтому я буду обсуждать это в ходе моих политических переговоров в течение следующих пяти дней, в том числе, с моими коллегами, министрами иностранных дел в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. Второй важной темой станут экономические отношения Австрии со странами Центральной Азии. После пандемии мы хотим придать новый импульс сотрудничеству в тех секторах, где австрийские компании входят в число ведущих мировых новаторов, например, в области возобновляемых источников энергии.* Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210706/sanktsii-1740138184.html

https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html

https://ria.ru/20211022/avstriya-1755766520.html

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html

https://ria.ru/20211022/politika-1755766818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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