https://ria.ru/20211105/ritm-1757768366.html

Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели

Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели - РИА Новости, 05.11.2021

Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели

Привычный ритм жизни стоит возвращать хотя бы за три дня до выхода на работу, чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, а также устроить разгрузочный... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T03:49

2021-11-05T03:49

2021-11-05T03:49

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Привычный ритм жизни стоит возвращать хотя бы за три дня до выхода на работу, чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, а также устроить разгрузочный день, если праздники нарушили привычный рацион питания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, если праздники нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день."Возможно, стоит заранее начать обдумывать задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент", - добавил врач.

https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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