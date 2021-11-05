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Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели - РИА Новости, 05.11.2021
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
Привычный ритм жизни стоит возвращать хотя бы за три дня до выхода на работу, чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, а также устроить разгрузочный... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T03:49
2021-11-05T03:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
андрей тяжельников
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Привычный ритм жизни стоит возвращать хотя бы за три дня до выхода на работу, чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, а также устроить разгрузочный день, если праздники нарушили привычный рацион питания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, если праздники нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день."Возможно, стоит заранее начать обдумывать задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент", - добавил врач.
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общество, здоровье - общество, андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:49 05.11.2021
 
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели

Врач Тяжельников посоветовал вернуться в привычный ритм жизни до конца нерабочей недели

© Depositphotos / SIphotographyСонный человек
Сонный человек - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Depositphotos / SIphotography
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Привычный ритм жизни стоит возвращать хотя бы за три дня до выхода на работу, чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, а также устроить разгрузочный день, если праздники нарушили привычный рацион питания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Прежде всего, стоит провести нерабочие дни, не вредя своему здоровью, чтобы не понадобилось слишком много сил на восстановление. Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Также тем, кто не успел ранее, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска. То есть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями", - рассказал Тяжельников.
По его словам, если праздники нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день.
"Возможно, стоит заранее начать обдумывать задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент", - добавил врач.
Медицинский работник в резервном госпитале - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 03:57Распространение коронавируса
Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
 
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