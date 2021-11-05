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Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов
Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов - РИА Новости, 05.11.2021
Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на 7 п.п., до 25%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:12
2021-11-05T22:13
в мире
украина
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на 7 п.п., до 25%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего"."Владимир Зеленский неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с сентябрем поддержка Зеленского заметно уменьшилась - на семь пунктов", - говорится в опросе.По данным опроса, на втором месте оказался бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 13% жителей. На третьем месте – сопредседатель фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с 12% голосов. Далее идет экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11% голосов). Остальные кандидаты набрали бы менее 10% голосов.Вместе с тем среди всех политиков и чиновников 31% опрошенных доверяют президенту страны Зеленскому, а не доверяют – 66% опрошенных. Бывшему президенту страны Петру Порошенко доверяют 18% граждан, а не доверяют – 78%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14% опрошенных, а не доверяют 70%. Экс-спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% украинцев, а не доверяют 50% жителей.Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.
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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
22:12 05.11.2021 (обновлено: 22:13 05.11.2021)
 
Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов

Украинский институт будущего: рейтинг Зеленского за месяц обвалился до 25 процентов

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на 7 п.п., до 25%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего".
"Владимир Зеленский неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с сентябрем поддержка Зеленского заметно уменьшилась - на семь пунктов", - говорится в опросе.
По данным опроса, на втором месте оказался бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 13% жителей. На третьем месте – сопредседатель фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с 12% голосов. Далее идет экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11% голосов). Остальные кандидаты набрали бы менее 10% голосов.
Вместе с тем среди всех политиков и чиновников 31% опрошенных доверяют президенту страны Зеленскому, а не доверяют – 66% опрошенных. Бывшему президенту страны Петру Порошенко доверяют 18% граждан, а не доверяют – 78%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14% опрошенных, а не доверяют 70%. Экс-спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% украинцев, а не доверяют 50% жителей.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.
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