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Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов

Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов - РИА Новости, 05.11.2021

Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на 7 п.п., до 25%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:12

2021-11-05T22:12

2021-11-05T22:13

в мире

украина

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на 7 п.п., до 25%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего"."Владимир Зеленский неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с сентябрем поддержка Зеленского заметно уменьшилась - на семь пунктов", - говорится в опросе.По данным опроса, на втором месте оказался бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 13% жителей. На третьем месте – сопредседатель фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с 12% голосов. Далее идет экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11% голосов). Остальные кандидаты набрали бы менее 10% голосов.Вместе с тем среди всех политиков и чиновников 31% опрошенных доверяют президенту страны Зеленскому, а не доверяют – 66% опрошенных. Бывшему президенту страны Петру Порошенко доверяют 18% граждан, а не доверяют – 78%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14% опрошенных, а не доверяют 70%. Экс-спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% украинцев, а не доверяют 50% жителей.Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.

https://ria.ru/20211105/zakon-1757810318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь