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В Приамурье начнут пускать на занятия только привитых студентов
В Приамурье начнут пускать на занятия только привитых студентов - РИА Новости, 05.11.2021
В Приамурье начнут пускать на занятия только привитых студентов
Власти Амурской области планируют с 1 декабря допускать к занятиям в вузах только вакцинированных студентов, не привитых от COVID-19 переведут на дистанционное... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:30
2021-11-05T12:24
распространение коронавируса
общество
образование - общество
амурская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Амурской области планируют с 1 декабря допускать к занятиям в вузах только вакцинированных студентов, не привитых от COVID-19 переведут на дистанционное обучение, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов."С 1 декабря планируется введение ограничений в высших учебных заведениях. Те студенты, которые не будут вакцинироваться, будут переведены на дистанционное обучение", - сообщил Орлов в Instagram.Он добавил, что в Приамурье поступило 428 тысяч 400 доз вакцины, их распределят по медучреждениям.Кроме того, все государственные и муниципальные служащие Амурской области должны до 15 декабря сделать прививку от COVID-19."До 15 декабря должны быть на 100% вакцинированы государственные и муниципальные служащие. Те, кто не прививается без уважительных причин – будут отправлены в неоплачиваемый отпуск", - сообщил Орлов в Instagram.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников. Систему QR-кодов ввели также в областном центре Приамурья – Благовещенске - при посещении банков с 15 ноября.Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
https://ria.ru/20211103/meditsina-1757494186.html
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общество, образование - общество, амурская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, василий орлов (губернатор)
11:30 05.11.2021 (обновлено: 12:24 05.11.2021)
 
В Приамурье начнут пускать на занятия только привитых студентов

В Приамурье начнут пускать на занятия только студентов, привитых от коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Амурской области планируют с 1 декабря допускать к занятиям в вузах только вакцинированных студентов, не привитых от COVID-19 переведут на дистанционное обучение, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.
"С 1 декабря планируется введение ограничений в высших учебных заведениях. Те студенты, которые не будут вакцинироваться, будут переведены на дистанционное обучение", - сообщил Орлов в Instagram.
Он добавил, что в Приамурье поступило 428 тысяч 400 доз вакцины, их распределят по медучреждениям.
Кроме того, все государственные и муниципальные служащие Амурской области должны до 15 декабря сделать прививку от COVID-19.
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"До 15 декабря должны быть на 100% вакцинированы государственные и муниципальные служащие. Те, кто не прививается без уважительных причин – будут отправлены в неоплачиваемый отпуск", - сообщил Орлов в Instagram.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников. Систему QR-кодов ввели также в областном центре Приамурья – Благовещенске - при посещении банков с 15 ноября.
Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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Распространение коронавирусаОбществоОбразование - ОбществоАмурская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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