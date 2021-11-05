https://ria.ru/20211105/peterburg-1757796570.html

Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Петербурге период нерабочих дней по ситуации с COVID заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:36

2021-11-05T13:36

2021-11-05T14:30

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757719529_0:250:3130:2011_1920x0_80_0_0_322fafbb916f1496446531d5c56acb45.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. В Петербурге период нерабочих дней по ситуации с COVID заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет. По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт‑Петербурга №121, сохраняются", - говорится в сообщении.В частности, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Также до 23.00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников. С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.С 15 ноября в Петербурге необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).Вход в музеи и театры в Санкт-Петербурге при предъявлении QR-кода сохранится после 7 ноября, также QR-коды необходимо будет предъявлять в цирке, концертных и выставочных залах и кинотеатрах, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора города."Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода (с 30 октября)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211105/prodlenie-1757767372.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии