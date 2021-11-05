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Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021
Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября
В Петербурге период нерабочих дней по ситуации с COVID заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:36
2021-11-05T14:30
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. В Петербурге период нерабочих дней по ситуации с COVID заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет. По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт‑Петербурга №121, сохраняются", - говорится в сообщении.В частности, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Также до 23.00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников. С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.С 15 ноября в Петербурге необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).Вход в музеи и театры в Санкт-Петербурге при предъявлении QR-кода сохранится после 7 ноября, также QR-коды необходимо будет предъявлять в цирке, концертных и выставочных залах и кинотеатрах, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора города."Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода (с 30 октября)", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:36 05.11.2021 (обновлено: 14:30 05.11.2021)
 
Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Петербург не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но сохранит ряд ограничений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУнивермаг "Большой гостиный двор" в Санкт-Петербурге, закрытый на время локдауна
Универмаг Большой гостиный двор в Санкт-Петербурге, закрытый на время локдауна - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. В Петербурге период нерабочих дней по ситуации с COVID заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет. По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт‑Петербурга №121, сохраняются", - говорится в сообщении.
В частности, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Также до 23.00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников. С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.
С 15 ноября в Петербурге необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).
Вход в музеи и театры в Санкт-Петербурге при предъявлении QR-кода сохранится после 7 ноября, также QR-коды необходимо будет предъявлять в цирке, концертных и выставочных залах и кинотеатрах, следует из сообщения пресс-службы администрации губернатора города.
"Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода (с 30 октября)", - говорится в сообщении.
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